Valdepeñas estudiará medidas contra una terraza de verano por exceso de aforo y del horario de cierre

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha avanzado, durante el pleno municipal de este lunes, que se va a convocar una junta de seguridad extraordinaria para tomar medidas contra una terraza de verano. Todo ello, porque, según ha anunciado Martín, ha sobrepasado el aforo durante este fin de semana, así como el horario de cierre. Un horario de cierre que está fijado en las 2:30h de la madrugada. Hora en la que, ha detallado, "todavía había gente en el interior del local".

En este sentido, las redes sociales se han llenado de imágenes de este local, en el que se pueden observar como grupos de jóvenes se agolpaban a las puertas de este establecimiento de Hostelería. Un local con una gran superficie que se ubica en una de las entradas a la ciudad del vino. Además, en su interior, no se respetaban las medidas de seguridad ni tampoco el aforo máximo. Un aforo que debe ser del 75 % del habitual. Un hecho que ha reseñado el propio Martín "dentro del local no existía ni el 75 % del aforo porque estaba overbooking".

Asimismo, el propio edil valdepeñero ha asegurado que "esas imágenes son inauditas". En esta línea, ha mandado un aviso a todo el sector hotelero, ya que ha recalcado que "señores hostelero, o ustedes gobiernan su colectivo, o las fuerzas de Seguridad lo harán por ustedes". Un claro aviso hacía este sector para que cumpla con las medidas recogidas en el decreto de 'nueva normalidad', aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Una circunstancia que, tal y como ha podido conocer SER Valdepeñas, no es la primera vez que se produce en este establecimiento de Hostelería, que cuenta con una amplía terraza de verano. Una terraza que, al menos, durante estos dos últimos fines de semana se ha llenado de grupos de jóvenes. De hecho, algunos de estos jóvenes, se encontraban sin mascarillas en dicho local, además de formarse aglomeraciones a la entrada para poder acceder al establecimiento. Todo ello, porque cuando se llegaba al aforo completo se cerraban las puertas.

Con todo ello, Martín ha recordado que "el virus sigue estando ahí fuera y debemos ser responsables". De hecho, por no guardarse estas medidas de seguridad contra la covid-19, en la capital ciudadrealeña, la Policía Local tuvo que clausurar un bar, en donde se encontraban hasta medio centenar de clientes sin hacer uso de la mascarilla. Un uso que es obligatorio, a excepción del momento en el que se consume en estos establecimientos de hostelería. Pero, únicamente, en ese momento en el que se consumen sus productos.

El dueño de este establecimiento: "Estamos haciendo daño a la competencia que son a quiénes les interesa este tema”

Tras desvelar el edil valdepeñero que se tomarán medidas contra un establecimiento de Hostelería, su propio dueño ha difundido un vídeo en sus redes sociales. En este vídeo, asegura que "no volveré a servir más copas en mi establecimiento y me limitaré a quiénes quieran tomar raciones".

Además, este empresario, con cuatro décadas en el sector de la Hostelería, ha confirmado que "ya tengo una edad avanzada y nunca, nunca me han sancionado ni me han llamado la atención y quiero que siga siendo así [...] si me importa el coronavirus porque yo, también, tengo una familia". En este aspecto, ha reseñado que "he reforzado el personal de seguridad [...] en ningún momento he querido molestar a nadie y lo único que he hecho es montar un negocio". Todo ello, tal y como ha explicado en este vídeo, porque sus principales negocios, que es el de organización de eventos y celebración de bodas, siguen, aún, prácticamente paralizados.

Asimismo, el dueño de este local, que había sido señalado en diferentes imágenes y vídeos en redes sociales, ha subrayado que "la policía local ha inspeccionado mi local y yo no tengo la culpa que haya una aglomeración fuera del establecimiento […] la gente va al lugar en donde se siente cómoda y segura”.

Finalmente, ha lamentado que, tras una fuerte inversión para reconvertir su negocio, a través de la instalación de 3.000 metros cuadros de césped artificial, se haya levantado esta polémica porque "lo que estoy viendo es que estamos haciendo daño a la competencia que son a quiénes les interesa este tema [...] les pido disculpa a mis colegas y lo que buscamos es poder seguir hacia delante”.