Bases promoción "La llamada del oyente"

Ser Guadalajara

Promoción “LA LLAMADA DEL OYENTE”

BASE 1.- OBJETO

Esta promoción está organizada por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S. L. (en adelante, Ser Guadalajara) en la modalidad sorteo de varios regalos cedidos por anunciantes de Cadena Ser Guadalajara.

La promoción comenzará a las siete (07:00) hora peninsular de la mañana del día 6 de julio de 2020 y finalizará a las dieciséis (16), hora peninsular del día 11 septiembre de 2020.

BASE 2.- DERECHO A PARTICIPAR

Puede participar en la promoción cualquier persona física que resida en territorio español.

Solo podrán participar en esta promoción personas mayores de 18 años.

No podrán participar en la promoción aquellas personas que se encuentren vinculadas mediante relación laboral o mercantil a Ser Guadalajara, ni a cualquier empresa del GRUPO PRISA RADIO, ni los trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan relación con esta promoción y con los premios a entregar, ni sus familiares hasta el primer grado, ni cónyuge o relación de naturaleza análoga.

Tampoco podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean ilegibles. Además, los datos facilitados deberán ser veraces.

BASE 3.- PREMIOS

Se entregarán los siguientes premios (1 premio por persona) Una semana de entrenamiento en el gimnasio Sportland valorada en 35 €. El premiado no podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización del premio.

Un reloj marca Casio de Joyería Oscar Lopez valorado en 55 €. El premiado no podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización del premio. Un microondas de Espaher cocinas valorado en 249 €. El premiado no podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización del premio. Una gafa de sol de la colección Tchin Tchin Sol, de Alain Afflelou sito en la calle Virgen de la Soledad 6, con P. V. P. de 49 €. El premiado no podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización del premio. 20 parasoles de ruedas de ocasión (valor sin especificar). Un servicio de descarbonización del motor de ruedas de ocasión valorado en 90 €. El premiado no podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización del premio. Un servicio de alineado (paralelo) del vehículo en ruedas de ocasión valorado en 45 €. El premiado no podrá vender, revender, subastar o realizar en general cualquier tipo de acto que implique la comercialización del premio. Una camiseta oficial de los clubes deportivos (CD Guadalajara, BM Guadalajara, Dinamo Guadalajara, CD Azuqueca, CD Marchamalo, Basket Azuqueca y Guadalajara Basket).

El premio, en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro o cedido a un tercero, salvo que exista acuerdo por escrito entre Ser Guadalajara y la persona premiada.

Igualmente, la persona premiada se compromete a colaborar con Ser Guadalajara en las actividades publicitarias vinculadas a la promoción sin remuneración alguna por este concepto y sin coste por su parte, autorizando la comunicación de su nombre para estos fines.

BASE 4.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Mediante llamada a la emisora una vez el locutor abra el espacio del sorteo en antena, dentro del programa Hoy por Hoy Guadalajara; A cada llamada que entre en antena se le asignará un n.º de orden. El sorteo que se realizara de forma telemática el día 11 de septiembre entre todos las llamadas de antena y sus correspondientes números. Cada n.º ganador, recibirá su premio por correo electronico en formato de vale regalo canjeable en el establecimiento colaborador.

En esta comunicación los participantes deberán facilitar los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI o Tarjeta de Residencia, CORREO ELECTRONICO Y UN TELÉFONO DE CONTACTO. La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de protección de datos de Ser Guadalajara recogida más abajo.

BASE 5.- SELECCIÓN GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS

5.1 Selección de ganadores

Los responsables de Ser Guadalajara, EFECTUARAN UN SORTEO DE MANERA TELEMÁTICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN ESPECIFICA PARA ESTOS TEMAS.

Los responsables de Ser Guadalajara llamarán al número de teléfono facilitado por el concursante elegido aleatoriamente. Si el operador de telefonía indicase que el teléfono está apagado o fuera de cobertura, el teléfono estuviese comunicando, saltase el contestador automático, o tras la espera de cinco (5) tonos telefónicos no se obtuvieran respuesta, los responsables de Ser Guadalajara, elegirán un nuevo número, según el orden del sorteo y llamarán al número de teléfono facilitado en el mismo y así sucesivamente hasta comunicarse con un oyente. El participante que conteste la llamada de conformidad con lo establecido en las presentes bases será considerado ganador.

En dicha llamada se le hará saber el premio obtenido y las condiciones de disfrute del mismo.

Esta mecánica se repetirá hasta obtener el total de los ganadores.

En caso de que ninguna de las personas a las que se hubiera llamado contestara al teléfono de conformidad con lo establecido en las presentes bases de participación, el premio quedará desierto.

Las personas premiadas están obligadas a facilitar los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI o Tarjeta de Residencia, dirección en España, teléfono de contacto y correo electrónico

La comunicación de estos datos supone la aceptación expresa de la política de protección de datos de Ser Guadalajara, recogida más abajo.

Con el fin de publicitar la resolución de la promoción, se publicará el nombre de los ganadores a través de la página web de Ser Guadalajara. Todo participante consiente la divulgación de su nombre y apellidos en los términos indicados, en caso de ganar el concurso.

5.2 Entrega de premios

Ser Guadalajara se pondrá en contacto con los ganadores con la mayor brevedad posible, vía correo electrónico se enviará un bono canjeable en los establecimientos colaboradores.

BASE 6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Las presentes BASES se rigen por la normativa española. La participación en esta promoción implica la renuncia expresa por parte del participante al fuero que pudiera corresponderle aceptando los Tribunales y Juzgados de Madrid como competentes para dilucidar cualquier reclamación.

El participante acepta expresamente, sin reserva ni limitación, cumplir todas y cada una de las BASES de la presente promoción.

El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a la exclusión del participante de la presente promoción.

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases Ser Guadalajara realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha creado la promoción.

Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas Bases será resuelta por Ser Guadalajara según su saber y mejor criterio

Por motivos razonados, Ser Guadalajara, podrá modificar las presentes bases una vez comenzada la promoción.

Las bases de la presente promoción estarán disponibles durante el periodo en el que esté vigente la promoción e n Cadena Ser, Calle virgen del Amparo n.º 30 6ºA 19003 Guadalajara

Ser Guadalajara no asumirá ninguna responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier tipo debidos a título enunciativo y no limitativo: a causas de fuerza mayor; interrupciones en el normal funcionamiento de las conexiones de las Redes de Internet o incidencias, entre otras, de interoperabilidad o interconexión, o bien a )iii) problemas técnicos propios de las Redes de Internet), problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables directamente a Ser Guadalajara; así como a cualesquiera otros sucesos que sean ajenos a su voluntad y o control.

En este sentido, Ser Guadalajara no se hace responsable de las posibles pérdidas, irregularidades o defectos de los correos electrónicos. Aquellos correos electrónicos que tengan alguna irregularidad o no puedan ser legibles no se computarán como correos válidos a efectos de la presente promoción. Cualquier reclamación a este respecto deberá ser planteada ante la operadora correspondiente.

SER Guadalajara se reserva el derecho a no tener en consideración aquellas participaciones y a anular en el caso de que alguna de ellas hubiera resultado ganadora del premio que a su juicio muestren indicios de un posible fraude, y a modo enunciativo pero no limitativo, participaciones automatizadas a través de terceros, participación indiscriminada desde un mismo dispositivo, frecuencia de llamadas no aleatoria que sigue un patrón o secuencia o participación organizada y profesionalizada que ponga en riesgo los fines de la promoción y la igualdad de condiciones de los participantes.

BASE 7.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales facilitados serán incorporados a sendos ficheros responsabilidad de Sociedad Española de Radiodifusión, S. L. (en adelante, SER), con domicilio en Gran Vía, 32 7.ª planta - Madrid 28013, y PROMOTORA DE INFORMACIONES, S. A. (PRISA), con domicilio en Gran Vía, 32 6.ª planta - Madrid 28013, con la finalidad de gestionar la participación en el concurso, así como realizar acciones publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros productos o servicios propios o de terceros, de los sectores de la música, televisión, cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, distribución, deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, meteorología venta a distancia, energía, textil, salud, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones.

Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, los datos serán compartidos con el resto de las empresas del Grupo PRISA, al que pertenece SER. Puede consultar la lista de empresas del Grupo PRISA en el siguiente enlace: www.prisa.com.

En cualquier momento el participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a SER, promoser@cadenaser.com, o a través de correo ordinario dirigido al Departamento de Marketing a las direcciones indicadas, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y concretando su solicitud.

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y se compromete a mantener actualizados los mismos, siendo responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a SER, PRISA o terceros por la aportación de datos incompletos, inexactos o falsos.