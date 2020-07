Pedro: "Ser titular... fue un momentazo espectacular"

Se cumplen 10 años de la semifinal que cambió la historia de la selección española. El equipo dirigido por Vicente del Bosque logró la victoria y se clasificó para la primera final mundialista de su historia. Y en el duelo contra la Mannschaft, un tinerfeño entre los elegidos. Pedro Rodríguez fue titular en uno de los encuentros más importantes de su laureada carrera deportiva.

"Para un niño de un pueblo costero de una isla como Tenerife estar en una semifinal de un Mundial defendiendo esa camiseta... fue un momentazo espectacular", recuerda.

"En la Isla jugaba siempre con mi hermano y sus amigos, que eran mayores que yo. Y tenía muy claro que quería ser jugador", rememora Pedro, uno de los protagonistas del documental 'Los secretos de La Roja - Campeones del Mundo', idaeado por Sports&Life. Un extracto de este trabajo se emite en primicia este martes por Radio Club Tenerife.

Pedro comparte protagonismo en un exquisito trabajo audiovisual con otros protagonistas de la gesta de 2010, tales como Del Bosque, Xavi, Iniesta o Casillas. "Fue una casualidad que me llamara el Barça para hacer una prueba y evidentemente no me lo pensé", afirma el de Abades sobre el momento que su sueño de futbolista dio un giro clave para explicar su éxito.

Michel Martín, productor ejecutivo

El periodista tinerfeño Míchel Martín es el padre de la idea y ejerce como productor ejecutivo en un ambicioso proyecto audiovisual que llega a Rakuten TV este fin de semana.

El documental relata el camino de la selección española en su victoria en el Mundial de Sudáfrica, del cual se cumplen 10 años este verano. El documental, ideado por Sports&Life y producido en colaboración con el Grupo Secuoya, se estrenará el 9 de julio en la sección 'free' de la plataforma, de modo que estará disponible gratis en los 42 países que opera Rakuten TV.

'Los secretos de La Roja - Campeones del Mundo' ofrecerá un enfoque diferente de la experiencia mundialista de la selección a través de los testimonios de sus protagonistas.