Los corredores del encierro se visten de blanco y rojo para cantarle a San Fermín en un año sin fiestas

Más de cuarenta corredores se han congregado en la Cuesta de Santo Domingo de Pamplona para cantar el tradicional 'A San Fermín pedimos' a las ocho menos cinco de la mañana como cada 7 de julio. La mayoría eran corredores históricos que acudían, nostálgicos, vestidos de blanco y rojo, a ver el ambiente y a sentir, por un momento, esa sensación preencierro que le recorre el cuerpo a todo sanferminero, antes de las ocho de la mañana, cada 7 de julio.

La mayoría estaba triste por no poder correr el encierro, pero algunos decían: "Con estar, me vale. Hay que estar, es lo que toca. Si sientes el sentimiento, tienes que estar aquí". Los corredores han cantado un par de veces el tradicional cántico a San Fermín, agitando periódicos enrollados, y algunos se han animado a hacer el recorrido del encierro. Eso sí, andando, y no corriendo como es habitual en estas fechas.

Había gente de muchos lugares de España. Vascos, andaluces, alicantinos... Y también algún francés que se ha animado a venir a Pamplona "para ver si hay algo". Aunque haber, no había mucho.

Un corredor histórico nos contaba que se siente mucha pena al no poder vivir los Sanfermines, pero reconocía que "es lo que toca, y que ahora lo que hay que hacer es cuidarse".

Un fotógrafo del encierro contaba que siente mucha pena ante esta situación pero que, aunque no haya encierro oficial, incluso sin toros, hay que vivirlo y conseguir una foto.

Desde la Policía Municipal de Pamplona han explicado que la normalidad era lo dominante a las 8 durante el recorrido del encierro. Lo mayoritario era el silencio, algo que no ocurría desde 1978, cuando se suspendieron los Sanfermines después en los que murió Germán Rodríguez.

Este año no habrá Feria del Toro, y por lo tanto no habrá ni encierros por las mañanas ni corridas taurinas por la tarde.

Para recordar el encierro, el Ayuntamiento de Pamplona ha publicado un vídeo en el que se ven calles vacías a lo largo del recorrido del encierro, y el sonido son las crónicas de periodistas radiofónicos, entre ellos los de la Cadena SER, durante los encierros de otros años. Muchos pamploneses han visto el vídeo con nostalgia y han querido recordar que hoy es 7 de julio y que, aunque este año no se pueda, el año que viene #LosViviremos.

Y en Hoy por Hoy Navarra hablamos con un habitual corredor del encierro, Teo Lázaro y con la crítica taurina Isabel Virumbrales sobre la suspensión de la Feria del Toro y un 7 de julio sin encierros en Pamplona.