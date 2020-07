Pamplona se vuelca en un homenaje a Nagore Laffage, asesinada hace 12 años en San Fermín

Se cumplen 12 años del asesinato de Nagore Laffage a manos de José Diego Yllanes. El asesinato fue la noche del 7 de julio de 2008 y ahora, 12 años después, su madre, Asun Casasola, y el colectivo de los "Lunes Lilas", encabezados por Tere Sáez, celebran un homenaje en su honor en la plaza del Vínculo de Pamplona.

Al homenaje han acudido decenas de personas que han querido recordar que Nagore fue asesinada, y han pedido "justicia y reparación". "Este ha sido un año muy duro para la familia, tras la muerte de Txomin Laffage, el padre de Nagore", recordaba Tere Saez.

Durante el homenaje, se ha bailado un aurresku en honor de Nagore, y se le ha llevado velas y flores con el lema "no te olvidamos". La madre de Nagore ha querido agradecer el esfuerzo a todos los presentes y se ha emocionado al recordar a su hija. Se ha pedido que se respete a las mujeres y niñas de Pamplona, aunque este año no haya San Fermín, porque "no puede haber más Nagores". Durante el homenaje, se ha querido hacer énfasis en que casos como el de Nagore no deberían repetirse, y se ha pedido "más justicia y menos patriarcado". También han querido pedir que, a pesar del COVID-19, haya siempre "unas fiestas igualitarias sin agresiones sexistas".

Asun Casasola ha agradecido el apoyo popular y ha confirmado que se siente muy apoyada, meses después de que su marido, Txomin Laffage, falleciera a los 67 años tras una larga enfermedad.