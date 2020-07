El festival de cinema Rural Film Fest es projecta a la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat

La Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat torna a acollir en els seus pobles la celebració del festival internacional de cinema Rural Film Fest, que tindrà lloc del 10 al 17 de juliol. Es tracta de la huitena edició del festival de temàtica rural i mediambiental, i serà la segona edició en celebrar-se a les comarques de l’Alcoià i el Comtat.

El Rural FilmFest enguany tindrà projeccions als municipis de Banyeres de Mariola, Agres, Alcoi, Alcoleja, Benasau, Gorga, Muro i Cocentaina. Els passes, que alternen pel·lícules de diferent format, tindran lloc majoritàriament a l’aire lliure i en horari nocturn.

La celebració d’aquesta huitena edició ha estat tot un repte des del punt de vista organitzatiu, ja que s’ha hagut de replantejar diferents aspectes per tal de garantir el compliment de les mesures de seguretat recomanades davant la COVID-19, a la vegada que es continua oferint una activitat cultural que enriqueix l’oferta d’oci dels pobles a l’estiu. D’una banda, es garantirà que es respecten les mesures higièniques i de distància social i, d’altra, s’eliminaran les paperetes per a la votació del públic i aquesta votació passarà a fer-se de forma telemàtica. El Gerent de Cultura de la Mancomunitat, Iván Jover, ha volgut ressenyar “la importància que té per als pobles disposar d’activitats culturals d’aquest tipus i la implicació de l’entitat en continuar desenvolupant activitats culturals malgrat les difícils circumstàncies”.

Jaume Quiles,codirector de Rural FilmFest ha explicat en Arrel que a l'edició d’enguany participen una selecció de 50 pel·lícules–42 curtmetratges, 5 migmetratges i 3 llargmetratges– procedents de 20 països–Espanya, Italià, França, Mèxic, Alemanya, Estats Units, Anglaterra, Rússia, Suïssa, Suècia, Ghana, Bulgària, Pakistan, Portugal, Canadà, Iran, Macedònia, Emirats Àrabs, Sèrbia i Àustria–. Moltes d’aquestes pel·lícules tindran al festival la seua estrena a Espanya o la Comunitat Valenciana i, en alguns casos, també la seua estrena mundial.

El Rural FilmFest és un festival internacional que ofereix una panoràmica actual del cinema documental, ficció i animació, en format curtmetratge i llargmetratge, relacionat amb el món rural, l’ecologia, la sostenibilitat i els recursos naturals i culturals. El festival és membre de GFN (Green Film Network), la xarxa internacional de festivals de temàtica ecològica.

Aquest festival internacional de cinema rural es divideix en diferents seccions: EcoFilms, curts de ficció, animació i documental, amb temàtica vinculada al món rural; RuralFicción, amb curts de ficció de temàtica lliure; el Premi Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat a la millor pel·lícula valenciana; i, com a novetat a l’edició d’enguany, el premi 20Mils a la millor pel·lícula de temàtica de muntanya.

Programació Rural Film Fest



DIVENDRES 10 DE JULIOL - OBERTURA

Pati de la Malena, Banyeres de Mariola. 22 hores

DISSABTE 11 DE JULIOL

Plaça de l’Assut, Agres. 22 hores

DIUMENGE 12 DE JULIOL

Pati de l’IVAM CADA Alcoi. 22 hores

DILLUNS 13 DE JULIOL

Avinguda del País Valencià, Alcoleja. 22 hores

DIMARTS 14 DE JULIOL

Plaça del Poble, Benasau. 22 hores

DIMECRES 15 DE JULIOL

Plaça Major, Gorga. 22 hores

DIJOUS 16 DE JULIOL

Centre Cultural, Muro. 19.30 hores

DIVENDRES 17 DE JULIOL - CLOENDA

Palau Comtal, Cocentaina. 22 hores