Embutidos Pajariel Bembibre apuesta por Monika Naczk como timón del equipo

Tras la despedida de la capitana, era evidente la necesidad del Embutidos Pajariel Bembibre de reforzar el puesto de base. Para la que quizá sea una de las posiciones fundamentales en su engranaje, el conjunto bembibrense ha confiado en una jugadora desconocida en la Liga Femenina Endesa, aunque con experiencia en el baloncesto europeo de alto nivel. La internacional polaca de 170 centímetros de altura Monika Naczk jugará la próxima temporada en el cuadro berciano tras militar la pasada en el CCC Polkowice de su país, con el que disputó la Eurocup.

Nacida hace 25 años (23 de febrero de 1995) en la ciudad polaca de Gdansk, inició su carrera deportiva en el Bryza Kolbudy antes de pasar por varios equipos polacos. En la campaña 2014-2015 debutó en la máxima categoría del país con el Basket Gdynia y reinició un nuevo periplo por varios conjuntos que la llevó a jugar la pasada campaña en el CCC Polkowice, una de las grandes escuadras de Polonia, donde participó en la última Eurocup y compartió vestuario con la española María Conde y viejas conocidas de la Liga Femenina Endesa como Artemis Spanou, Regina Palusna o Denesha Stallworth.

“Estoy preparada para nuevos desafíos y experiencias”

Precisamente la internacional española, asegura Naczk, “me ha hablado mucho de España. Estoy segura de que me gustará”, afirma la nueva base del conjunto berciano, ansiosa por llegar a España: “No puedo esperar para conocer a la gente, la cultura, la comida y el idioma. Vimos algunos partidos de la Liga Femenina Endesa y la Copa de la Reina, así que más o menos conozco a las jugadoras y los equipos”, puntualiza la jugadora polaca, que asegura que “estoy muy contenta y emocionada por poder jugar la próxima temporada en una competición tan buena. Estoy preparada para nuevos desafíos y experiencias con mi nuevo equipo”, apostilla.

De hecho, recuerda que “será mi primera temporada fuera de Polonia. Tengo muchas ganas de enfrentarme a la Liga y conocer el estilo español de baloncesto”, resalta la jugadora de Gdansk, que añade que “estoy segura de que esta temporada estará llena de nuevas experiencias para mí. La campaña pasada aprendí mucho”, puntualiza Naczk, que opina que “jugué y trabajé con muy buenas jugadoras. Esta temporada tendremos un equipo bastante joven, así que quiero usar esta experiencia de la temporada pasada para ayudar al equipo a mejorar nuestro juego durante cada partido y en cada sesión de entrenamiento”, especifica.

Internacional absoluta y con “un currículum importante”

Aparte de jugar la pasada campaña en un gran club, Naczk añade experiencia a nivel de selecciones. Internacional absoluta, participó en la Fase de Clasificación para el último Eurobasket. También disputó los certámenes continentales en las categorías U16, U18 y U20. Con la U18 ganó el campeonato continental en la División B frente a una Bélgica en la que estaban, entre otras, Heleen Nauwelaers, Julie Allemand y Kyara Linskens. En 2017 disputó la Universiada celebrada en Taipéi, donde también estuvo otra vieja conocida de la afición berciana como Julia Gladkova.

Con todo este bagaje, destaca Pepe Vázquez que “es una jugadora que posee un currículum importante, sobre todo, por el último equipo en el que jugó, que es uno de los más representativos de Polonia. La pasada temporada participó en la Eurocup y es internacional, por lo que tiene experiencias deportivas de primer nivel”, resalta el estratega de la escuadra del Bierzo Alto, que considera que “es positivo siempre poder contar con una jugadora de este nivel”.

Una jugadora que no negocia el esfuerzo

Sobre sus características, Vázquez anuncia que “puede jugar de base y de escolta. Esa polivalencia en un equipo como el nuestro es bienvenida”, reconoce el preparador compostelano, que añade que “además de ser directora, destaca por su verticalidad. Es una jugadora que puede tirar de tres”, aclara el adiestrador gallego, que cree que ayudará porque “tiene intensidad, lucha y garra. Defensivamente suele apretar”, especifica el técnico de Santiago de Compostela, que opina, además, que “puede cambiar el ritmo de partido desde su defensa y con su explosividad. Siempre le pediré esfuerzo, que apriete a las bases”, subraya.Sin querer mostrarse pretenciosa, Naczk asegura que “siempre haré todo lo posible para ayudar a mi equipo a ganar y ser mejor dentro y fuera de la cancha. Aportaré mucha energía e intensidad, trataré de ser dura en defensa y siempre intentaré generar un tiro cómodo para mis compañeras de equipo”, comenta la internacional polaca, que insiste en que “estoy muy entusiasmada con la próxima temporada. Mi primera toma de contacto con el club ha sido realmente buena, muy profesional”, describe la nueva directora de juego del conjunto bembibrense, que afirma que “tengo mi plan y mis metas para la preparación durante el verano, así que ya estamos trabajando duro antes de la temporada”.

Por su parte, su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, está feliz por la impresión que le ha causado la nueva jugadora rojilla: “Como sus compañeras, me ha transmitido ilusión y ganas de estar aquí. Ganas de crecer en una competición tan importante como la Liga Femenina Endesa”, enfatiza el míster de Santiago de Compostela, consciente de que Naczk “cree que es una buena oportunidad. Tiene que venir a refrendar esas ganas”, especifica el preparador del cuadro berciano, que espera grandes cosas: “Sabemos que viene de un gran club, pero no servirá de nada si no lo demuestra. Trataremos de ayudar a que saque sus cualidades”, concluye.