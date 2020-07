Gómez Reino pone al Gobierno como ejemplo frente al Covid y critica la inacción de la Xunta durante años

El candidato a la presidencia por Galicia en Común, Antón Gómez Reino, pide una movilización general del voto en este contexto de pandemia. Pone como referencia de su gestión las medidas de las Ministra de Trabajo Yolanda Díaz en estos tiempos de Covid-19.

Descarta que les pase factura la segmentación en su espacio electoral.

Insta a la Xunta a intervenir Alu Ibérica, la antigua Alcoa A Coruña, y a sentarse en el Consejo de Administración: "Sempre estivemos al lado dos traballadores de Alu Ibérica, si Grupo Riesgo non da as garantías, o Goberno terá que intervir, e a Xunta de Galicia, que ten plenas competencias, si eu estou no Consello, vai intervir".

A pesar de que el gobierno central sigue sin dar ese paso y aclarar su postura sobre la intervención de la factoría coruñesa para salvaguardar los puestos de trabajo y la actividad, insiste en la intervención de la Xunta. Considera que el caso de A Coruña tiene una problemática diferente a As Mariñas.

A su juicio, Feijóo no ejerció sus competencias en la articulación de ayudas a los autónomos y las familias en la crisis sanitaria. Cree que hay que reindustrializar Galicia con apoyo a la ganadería y la agricultura y blindar los servicios públicos.

Gómez Reino estará hoy arropado por Pablo Iglesias en un acto en Palexco a partir de las cinco de la tarde.