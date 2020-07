La Comunidad de Madrid no ve por ahora necesario obligar a usar mascarilla en todos los casos

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que respeta y comparte la decisión de la Generalitat de Cataluña de obligar a utilizar mascarilla en cualquier espacio aunque se mantenga la distancia física de seguridad, aunque por el momento no la ve necesaria para la región.

En todo caso, Aguado ha afirmado que "si hubiera que tomar medidas" en la región, se tomarían. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha propuesto que el uso de mascarillas en Cataluña sea obligatorio siempre, dentro y fuera y aunque se mantengan las distancias, para evitar otros confinamientos como el del Segrià, donde, tras cuatro días de cierre, sigue creciendo el número de afectados: 74 en las últimas 24 horas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado ha señalado que Cataluña ha tomado esa medida, que respeta y comparte, porque tiene un brote "preocupante" en Lleida, por lo que tienen que tomar medidas para frenarlo.

Aguado considera que en estas circunstancias es una medida acertada que, además, pone de manifiesto que "si ahora es imprescindible la mascarilla también lo era en marzo". Por ello, ha cargado contra el Gobierno de España por negarse "durante semanas a obligar a usar mascarillas".

Ha insistido en que si en la Comunidad de Madrid hubiera que tomar medidas, se tomarían, aunque ha deseado que no sea "necesario" hacerlo y que la región pueda seguir "reabriéndose" como hasta ahora.

Por otro lado, ha asegurado que el brote de coronavirus detectado en una empresa de la capital, donde ya hay en total siete contagiados entre las 18 personas bajo vigilancia médica, está "controlado" y "perimetrado". Aguado ha informado de que no hay ninguna persona hospitalizada, porque todos son pacientes leves y están siguiendo el protocolo de protección y aislamiento oportuno.

Asimismo, el también portavoz del Gobierno regional se ha referido al recurso a la alzada que ha presentado la Comunidad contra la resolución del Ministerio de Sanidad con los controles a los que deben someterse los pasajeros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al considerar que las medidas que establece son "insuficientes" y "no adecuadas".

Al respecto, Aguado ha dicho que en el caso de que no saliese adelante el recurso, la Comunidad de Madrid sigue sin descartar ninguna vía para tratar de reforzar los controles y evitar brotes, ya que asegura que hay personas que llegan de otros países y están dando positivo en coronavirus sin que el Gobierno central informe de ello a los regionales.

Madrid repartirá 2 mascarillas FFP2 gratis a mayores de 65 años

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este miércoles que a partir de la semana que viene y hasta el 15 de septiembre la Comunidad de Madrid repartirá dos mascarillas FFP2 a las personas mayores de 65 años, que podrán recogerlas en su farmacia más cercana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha anunciado este nuevo reparto destinado a las personas mayores de 65 años al ser "los más vulnerables", lo que ha motivado al Gobierno regional a hacer "un esfuerzo adicional" para protegerlos.

Será el tercer reparto gratuito de mascarillas FFP2 que realice la Comunidad de Madrid a través de las farmacias, pero en esta ocasión se destinará sólo a la población en este rango de edad y serán dos mascarillas por persona en lugar de una, como anteriormente.

Aguado ha añadido que "no debería ser un problema" que estas mascarillas tipo FFP2 sean "de máxima seguridad" y ha afirmado que él las recomienda así como la Consejería de Sanidad. En cambio, el Ministerio de Consumo las desaconsejó para la población en general al señalar que sólo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica.

Aguado ha reconocido que son "incómodas" pero ha dicho que "más incómodo es un respirador". "En las UCIs hay más de 50 personas con respiradores que llevan allí una media de 70 días", ha añadido. En su opinión, si alguien considera que no tiene que usarla "es tan fácil como no ir a recogerla" pero lo que cree que tiene que hacer la Administración es suministrarla y rogarle a la población de la use. "La mascarilla a día de hoy es la única garantía ante posibles rebrotes", ha zanjado.