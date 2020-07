Satse denuncia el cierre de la mitad de las camas de Medicina Interna y Cuidados Paliativos de San Telmo

El Sindicato de Enfermería, SATSE en Palencia, denuncia que donde el Gerente de Asistencia Sanitaria, Francisco Montes Villameriel, aseguró que no iba a cerrar ninguna planta, ahora utiliza como excusa el argumento de la “reagrupación” para mantener cerradas la mitad de las camas de dos servicios: Medicina Interna y Cuidados Paliativos de San Telmo. Después de los meses de pandemia, y con la posibilidad de un repunte, el Gerente de Asistencia Sanitaria falla estrepitosamente en la gestión de personal de enfermería. Permitió que en plantilla orgánica se pierdan enfermeras y ahora, los contratos han sido insuficientes, no se ha ofrecido estabilidad y “nos han robado enfermeras en otras provincias y comunidades donde la oferta era más estable”. En consecuencia, las bolsas de empleo se han quedado sin candidatos y recurren a dicha agrupación de camas para tener al personal “danzando” por el hospital cubriendo las incidencias que no se han previsto (como bajas por enfermedad, vacaciones y otros permisos).

Si desde que comenzó la pandemia y la alerta sanitaria, tanto la prensa como la ciudadanía con sus aplausos apoyaron la dedicación y profesionalidad de los sanitarios, tras los primeros meses, la “gratificación” llega en forma de agravio. Falta de reconocimiento, invisibilidad, desconsideración y ningún respeto. Profesionales con más de 30 años de servicio ven cómo tienen que amoldar sus vacaciones a esa falta de previsión de la Gerencia. Se les deniegan permisos, modifican sus carteleras y acaban “danzando” por distintos servicios del hospital para cubrir bajas y vacaciones de sus compañer@s. Cada vez es más difícil conciliar vida familiar y laboral. Profesionales que responden con creces cuando el sistema y la población lo necesita, merecen que se respeten sus derechos.

La organización sindical critica, además que, los distintos servicios de salud autonómicos vuelven a paralizar hasta después del verano las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas no urgentes. Estos cierres y paralizaciones afectarán a la salud de los ciudadanos. También subraya que los “recortes” de verano afectan a los centros de salud, ya que un alto porcentaje de ellos cierran sus puertas por las tardes.

“Los distintos responsables sanitarios han vuelto a primar los intereses económicos en lugar de mejorar la atención sanitaria, y por mucho que han dicho lo contrario durante los meses de la pandemia, no han aprendido de sus errores pasados y vuelven a echar el ‘cierre por vacaciones’ de camas, quirófanos y consultas externas, además de centros de salud”, apunta.

En lo que respecta al personal sanitario, el Sindicato incide en que, en lugar de reforzarse las plantillas de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, se está volviendo a cometer el grave error de todos los años de dejarlas “bajo mínimos”, al no sustituir a todos los profesionales que tienen vacaciones o están de baja por enfermedad, embarazo o cualquier otra incidencia, sobrecargando a los profesionales que trabajan durante el verano, a pesar del sufrimiento inhumano soportado durante meses por tener que luchar con el coronavirus. “En estos momentos, se requiere, más que nunca, ser cuidadosos y generosos con los profesionales para posibilitar su autocuidado, tanto desde el punto de vista físico como psíquico”, pues volveremos a necesitarlos.