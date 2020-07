El personal laboral de oficios del Ayuntamiento y Conserjes participan en el "Paseíllo de la Vergüenza"

Un año transcurrido bajo el mandato del Sr. Simón ha llevado a los trabajadores municipales tras años de renuncia, sacrificios y de total olvido, a estar hartos de la desidia de los políticos. Hoy, se concentran en la Plaza Mayor, bajo el balcón del máximo responsable local para gritar que estamos hartos y denunciar públicamente a nuestro Ayuntamiento mediante el presente escrito que leemos públicamente y que entregarán copia para que no se olvide de ninguna línea.

Mostramos el descontento ante la ausencia de una política de personal, ante la desilusión por las promesas incumplidas por usted y su equipo, y el hartazgo ya que años de denuncias en diferentes instancias, de sentencias condenatorias, de requerimientos del Procurador del Común son inútiles para cambiar el rumbo de una política confusa, sin criterios e ilegal en muchos casos.

“El hartazgo es el sentimiento generalizado que se ha instaurado en todos y cada uno de los empleados públicos municipales, respecto a la inacción total que le caracteriza actualmente frente a aquel candidato que hablaba, prometía y ahora no cumple.

Existe una “falta de transparencia y de información en las diferentes comisiones, la ausencia de una política de formación del personal (una comisión que no se ha reunido en 3 años); unos acuerdos en materia de igualdad que ni se cumplen ni se revisa (aquel Plan que tantas fotos brindó en el pasado para otros intereses)., así como un alcalde sin protagonismo para implantar una política de conciliación y de flexibilidad laboral al que utilizan.

Todo se reduce a una ausencia total de transparencia, falta de diálogo y negociación así como la convocatoria permanente tanto de la Mesa General de Negociación (3 reuniones en un año), como de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio (1 única reunión).

El Comité de empresa, los representantes sindicales de UGT, CSIF y CCOO y los trabajadores exigimos al bipartido de (mucho pp y poco C´s) a cumplir con cuatro proyectos fundamentales para esta plantilla, que se comprometieron expresamente y que un año después aún son incapaces de cumplir o llevar a buen término, y ni siquiera de hacer ningún gesto que permita intuir algún avance.

· Cumplir con los ACUERDOS DE MAYO´18: sobre la reclasificación de todo el personal de oficios y capataces, adecuando sus grupos profesionales a la realidad de los conocimientos, profesionalidad y dedicación que exigen dichos puestos. Así como llevar a cabo una valoración de todos los puestos de trabajo (eseperemos que para su realización acuda a los excelentes profesionales de la plantilla y ahorrarse 18000€ que abonó el anterior alcalde por un documento que no vale nada ni para nada.

· VESTUARIO DEL PERSONAL DE OFICIOS, JARDINES, BANDA DE MÚSICA: Sr. Simón es hora de que cumplas con el Convenio Colectivo en materia de entrega de toda la ropa, calzado y dotación de vestuario según recoge el propio texto y que se ha incumplido siempre con el Sr. Polanco (2018 y 2019) y con usted (2020).

· PLAN DE PENSIONES: Escuchamos de tu boca decir que era una vergüenza, tu concejala se puso al frente exigiendo su cumplimiento y ahora nos avergüenza que ante cualquier exigencia te escondas tras las cortinas, cumple y reactiva ya el Plan de Pensiones.

· ACATAR LAS SENTENCIAS: eres incumplidor permanente; enmiéndate. Acata las diferentes sentencias que reconocen a todo el personal laboral interino y eventual el derecho a percibir el complemento de la carrera profesional.

Sr. Simón, Sra. Gómez, y resto de Corporación lleváis doce meses de incumplimientos, doce meses sin causas ni proyectos, desde el Comité os invitamos a cumplir, a implicaros con la plantilla, a mejorar este Ayuntamiento y esta ciudad pero solo se puede hacer con personal, con los trabajadores,

cubriendo las plazas, dando estabilidad, y con una política valiente que no se deje arrastrar por las mentiras de otros tiempos, apostando por incorporar personal mediante la Oferta de Empleo Público...

Si el gobierno local que usted dirige no reacciona, no avanza y no negocia, este Comité, y sus representantes no descartamos emprender la vía de las movilizaciones, hasta que nuestras reivindicaciones conquisten su sensibilidad y se cumplan como es de justicia.