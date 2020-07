Luis García, nuevo presidente de AJE Albacete tras ser apoyado de forma unánime

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Albacete ha celebrado este miércoles su Asamblea General con carácter Electoral, convocada dentro de los plazos y forma recogidos en sus estatutos. Esta Asamblea estaba prevista para el mes de marzo de 2020, pero ha tenido que aplazarse debido a la crisis sanitaria que hemos vivido en nuestro país por la COVID 19 y el estado de alarma.

En ella, Manuel Murcia, tras agotar su doble candidatura como presidente de Aje Albacete, ha cedido el testigo al empresario albaceteño Luis García, el cual ha liderado una candidatura de consenso y ha recibido el apoyo unánime de los asistentes para renovar el cargo de presidente, donde ha presentado sus nuevas líneas estratégicas para la Asociación, con el objetivo de poner el foco todavía más en las empresas jóvenes y en sus necesidades para ayudarles.

De este modo Manuel Murcia, que recogió el testigo del entonces presidente Santiago Lara, ha permanecido en el cargo durante 6 años, sumados a los 23 años de vida con los que cuenta la Asociación.

Desde entonces, Murcia ha perseguido tres grandes objetivos:

ayudar a los asociados de cara a mejorar su competitividad empresarial

fomentar la cultura emprendedora dándole su sitio desde el ámbito educativo

lograr que los jóvenes, empresarios y empresarias, estén representados a través de su figura, en las mesas de negociación y participación de las diferentes y principales entidades de nuestra ciudad

En este sentido, no solo ha destacado su afán de velar por los intereses de los jóvenes empresarios, sino trabajar junto a ellos, teniéndole la mano a todas las personas que lo han necesitado. Durante su etapa como presidente, y rodeado de "un gran equipo" compuesto por la Junta Directiva y el staff de Aje, la asociación "ha destacado por ser cercana, dinámica, creativa, fresca, actualizada, participativa, que se ha ido adaptando a las necesidades de los asociados y no ha dejado indiferente a nadie a la hora de innovar en los formatos de los diversos eventos, así como en sus proyectos".

En su despedida del cargo, Manuel Murcia ha recordado que hace seis años aceptó este reto con mucha responsabilidad, pero también con miedo ante algo desconocido para él, y ha afirmado que, con aciertos, pero también con errores, ha tratado de impregnar en la asociación su forma de vida y sus valores.

Desde su constitución en 1997, siempre ha existido una línea común para todos los presidentes y equipo directivo que han pasado por Aje, que ha sido estar al lado de las personas jóvenes con actitud empresarial, difundir la cultura emprendedora, motivar, apoyar, orientar, estimular y canalizar las iniciativas de los jóvenes emprendedores y empresarios albaceteños

GARCIA VA A SABER "CONTINUAR EL RUMBO"

Según el ya expresidente, Aje Albacete tiene una buena imagen y reputación y Luis García va a saber continuar el rumbo. "Quien se entrega a este cargo, lo hace por un tiempo breve en el que hay que entregarse al máximo, con la responsabilidad de liderar este colectivo y saber que deberá cederlo a otra persona. Ha sido una experiencia muy positiva para crecer personal y profesionalmente, donde me he sentido satisfecho y realizado, por lo que me pongo a disposición de Luis García en su mandato", ha declarado.

Es por tanto que se ha proclamado como nuevo presidente de Aje Albacete Luis García, de 36 años de edad. Ingeniero en Informática, vinculado desde los 18 años al mundo empresarial como empresario en ClickDatos, Grupo Onred y Onda Gominola e inversor en diferentes empresas junto a Raúl Mata, Marc Vidal, Chris Bouwer, Eneko Knorr y Risto Mejide, entre otros.

El nuevo presidente ha expuesto en el acto los objetivos estratégicos de esta nueva etapa marcados por la expansión de AJE Albacete al resto de la provincia y conexión empresarial a nivel nacional. Luis García ha expresado su "agradecimiento al ya expresidente Manuel Murcia por todo lo que ha aportado a AJE en estos últimos años" , y ha afirmado que no concibe AJE Albacete "sin Manuel Murcia para continuar trabajando juntos en pro de los jóvenes empresarios albacetenses".

Luis García, que forma parte como socio de AJE desde el año 2008, siendo vocal de la Junta Directiva desde 2013 y miembro ejecutivo en AJE Castilla-La Mancha desde 2018, ha manifestado estar muy ilusionado con este nuevo reto y poder seguir trabajando con el fin de ayudar a este colectivo cada vez mayor, representado por personas jóvenes que deciden ponerse al frente de su propia empresa, sobre todo en estos momentos complejos en los que espera continuar y consolidar el excelente trabajo realizado por AJE todos estos años.

TAREAS PENDIENTES

Entre las tareas pendientes se encuentran dos de los eventos más relevantes de AJE Albacete, que han tenido que ser aplazados hasta que las circunstancias lo permitan. Se trata del Premio Joven Empresario, del cual ya se han celebrado 18 ediciones, y año tras año ha servido de trampolín e impulso para todas las empresas que participan, Y la III Carrera de empresas, una actividad pionera en la región y que desde su primera edición ha superado con creces las expectativas iniciales. Se trata de una prueba deportiva para acercar el deporte al mundo de la empresa, fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo, y los hábitos saludables. Gracias a la buena acogida que ha tenido en las empresas albaceteñas y por las características de su recorrido hemos alcanzado una participación de unos 700 corredores,

Luis García, tras coger el testigo y agradecer a Manuel Murcia que haya depositado en el su confianza, ha manifestado que "hay regalos que solo se aprecian si los vives", y eso es lo que ha experimentado como miembro de Aje, donde comenzó como asociado porque apreció una asociación muy viva. Pasar por Aje es un master que todos deberían aprovechar.