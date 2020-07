Urkullu: "EH Bildu ha tenido una dinámica destructiva en el Parlamento vasco"

El candidato jeltzale ha sido contundente cuando se le ha preguntado por la posibilidad de una colaboración tras las elecciones con EH Bildu. "No sé si Bildu ha tenido vértigo a pactar con el PNV, a las pruebas me remito, no han querido negociar el proyecto de presupuestos, han tenido una dinámica destructiva, incluso en lo personal, con algunos consejeros del Gobierno".

Ukullu se ha referido también a las encuestas que reflejan que VOX podría entrar con un escaño a la cámara de Vitoria. Sobre ésta hipótesis, dice que sería "terrible" pero también "legítimo" que entraran en el parlamento vasco. "Me preocuparía que un único parlamentario pudiera tener una capacidad de estructura como cualquier grupo con más de cinco parlamentarios".

Ha vuelto a recalcar que "por ahora" no es necesario el uso obligatorio de la mascarilla, y que se dan las condiciones para votar en Ordizia y en cualquier otro municipio de la CAV.