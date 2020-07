Las playas de A Coruña han tenido semáforo rojo de acceso en estos días de calor en ocasiones con colas para entrar. El concello pide a los ciudadanos que consulten la aplicación móvil para saber el estado de los arenales o llamen al 010, que también ofrece ese servicio.

La concejala de Medio Ambiente del Ayunamiento de A Coruña, Esther Fontán, explica que cuando sube la marea o hay mareas vivas prácticamente desaparecen algunos arenales, ocupamos por el mar, lo que restrigen el espacio en el que se puede jugar o tomar el sol. Denuncia que hay quien se cuela o salta vallas para esquivar las colas: "Tenemos fotos a diario de la gente saltándose y abriendo las vallas, tanto a la salida como a la entrada, no podemos estar haciendo trampas en solitario porque el software actualiza en tiempo real". Pide precaución para evitar ser una nueva Mariña lucense, comarca afectada por el rebrote de la pandemia del coronavirus.

Oleiros acoge al resto

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no ve el problema y por eso no quiere tanto control. García Seoane señala que la construcción del paseo marítimo en A Coruña supuso la eliminación de las playas urbanas de la ciudad, lo que derivó que los bañistas buscasen alternativas en los municipios colindantes.

"Agora cando sube a marea non hai praia, é o que hai, e os vecinos da Coruña veñen para aquí temos praias enormes para desfrutar respectando as normas. Eu non lle vou traer a lexión á xente, a lexión anda polo sur", señaló el alcalde de Oleiros.

En Arteixo, sin incidencias

En Arteixo por ahora no se han detectado incidencias importantes. El alcalde, Carlos Calvelo, señala que sus playas tienen superficie suficiente para atender toda la demanda de bañistas. Sabón, por ejemplo, dispone de 120.000l metros cuadrados de arenal y la gente va manteniendo las distancias.

"Hemos detectado que la gente tiene más cuidado y si ve que hay mucha algomeración se va desplazando para otros sitios", explicó Carlos Calvelo.

El Concello de Arteixo ha puesto en marcha un servicio de buses especiales para reforzar el acceso a las playas que más utilizan los vecinos. Dispone de dos líneas y diez expediciones en total para atender la demanda.