Gonzalo Caballero: "Es indigno que escolares se quedasen sin ordenador"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha estado en la entrevista electoral de Radio Coruña Cadena SER. Pide que la gente vote políticas progresistas en la línea de las elecciones generales y locales para acabar, dice, con recortes: "Que el año pasado hubo elecciones generales y municipales y el partido socialista obtuvo resultados históricos, aquí en Coruña no hay más que ver lo bien que va la ciudad con Inés Rey como alcaldesa, pero lo mismo en Vigo o en Ferrol con alcaldes socialistas"

Ante las noticias sobre subida del BNG señala que en Galicia o gobierna el PP o gobierna el PSOE y no hay bases para un nacionalismo mayoritario.

El aspirante socialista critica los recortes en sanidad de diez años de gobiernos de Alberto Núñez Feijóo con bajada además de los impuestos a los más ricos. Critica el abandono del rural y de la educación pública.

Pone el ejemplo de la falta de medios en la educación en esta pandemia: "Según la Xunta le correspondía a los directores discernir de esos 30 alumnos que no tenían ordenador, qué 3 iban a obtener el ordenador de la Xunta y quiénes iban a ser los otros 27 que no iban a tener ordenador, cuando hay presupuestos suficientes con el dinero que aporta el Gobierno de España". Gonzalo Caballero considera que es "indigno" que hubiese escolares que se quedaron sin ordenador. "No lo podemos asumir en el país que vivimos", remachó.

Considera que en once años no ha habido política industrial en Galicia a pesar de que la Xunta tiene plenas competencias en materia industrial. No se pronuncia sobre la intervención pública de Alui Ibérica. Recuerda que Galicia tiene 70.000 trabajadores ocupados menos que hace diez años.