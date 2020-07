Toma de posesión como Subinspector Jefe de la Policía Local de Jódar Juan de Dios del Jesús Herrera

Toma de posesión de Juan de Dios del Jesús Herrera, hasta ahora Jefe accidental de la Policía Local, ahora ya como Subinspector-Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Jódar, ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jódar con presencia de la alcaldesa, María Teresa García, el diputado de Servicios Municipales y concejal, José Luis Hidalgo, miembros del equipo de gobierno y el secretario de la corporación, Luis Gómez-Merlo de la Fuente, que daba cuenta del acta de toma de posesión y el decreto de alcaldía de nombramiento. Entre el público asistente familiares y miembros de la Policía Local, el jefe de la Policía Local de Begíjar, Ildefonso Araque León, y el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Jódar, Pedro Marcos Calvente.

Momento en el que Juan de Dios del Jesús prometía el cargo / Antonio Plaza

El nuevo Subinspector-Jefe de la Policía Local de Jódar, venía ejerciendo el cargo con carácter accidental desde 2.018, se incorpora al cuerpo en 2.001, habiendo pasado por todas las categorías, como policía local.

Glosaban su figura tanto el diputado como la alcaldesa, destacando su profesionalidad y entrega total, calificando, ambos, como merecido el nombramiento.

José Luis Hidalgo lo hacía con estas palabras, “…Quiero resaltar de usted, su entrega y profesionalidad en los diferentes cargos-puestos que ha ido ocupando, como agente, oficial, suboficial-Jefe accidental, y estoy seguro, ahora como subinspector-jefe de la Policía Local. La Policía Local es una pieza importantísima en el funcionamiento de Jódar… Como bien se ha demostrado en numerosísimas ocasiones, la más reciente en el estado de alarma provocado por el COVID 19. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar, a usted, como máximo responsable y al conjunto de la plantilla de la Policía Local por el trabajo ejemplar que han realizado… La responsabilidad, de jefe de la Policía Local, es una responsabilidad con dedicación absoluta, las 24 horas del día… Usted cuenta con un gran equipo. Le deseo suerte, porque capacidad tiene, lo ha demostrado, para dirigir ese equipo y obtener el mejor de los resultados, en beneficio de nuestro pueblo… Ánimo, suerte, fuerza y servicio público por Jódar. Juande estamos orgullosos de ti…”.

Por su parte la alcaldesa, M.ª Teresa García, llegaba a marcar la fecha con un día importante, repasaba parte de la trayectoria profesional del nuevo Subinspector-Jefe, “… Don Juan de Dios del Jesús Herrera ingreso en el cuerpo de la Policía Local de Jódar el 2 de julio de 2.001… Ha tenido una brillante carrera profesional, no ha dejado de formarse continuamente, en todo lo referente a su carrera profesional, con un excelente conocimiento de la estructura y el ámbito material de la Policía Local. Ese ha sido uno de los criterios que se han valorado preferentemente. Desde el 17 de septiembre de 2.018 ha estado ejerciendo de Jefe de la Policía Local con carácter accidental… Para mí es todo un ejemplo de superación, de progreso, de ascenso, de avance, en definitiva, de trabajo. A la vez, es una persona noble, honrada, sincera, leal, muy leal y, tengo que destacar, tu sentido de la responsabilidad. No tienes horas y estás siempre disponible. Algo que también quiero destacar, es que te anticipas ante todos los problemas. Todo ello es por algo, muy sencillo, es porque amas tu trabajo.

Tengo que destacar que el cuerpo de Policía de este Ayuntamiento hace un gran trabajo y quiero aprovechar esta ocasión para darles las gracias a todos… Estamos haciendo un cuerpo de Policía Local fuerte…”.

La alcaldesa, Mª Teresa García, le impone los galones acreditativos / Antonio Plaza

Las palabras más emotivas llegaban del propio protagonista, el nuevo Subinspector-Jefe, Juan de Dios del Jesús Herrera, mención expresa a su familia, compañeros y anterior Jefe“… Quiero empezar agradeciendo, sobre todo, a mi mujer el cariño, dedicación y esfuerzo que viene haciendo durante todos estos años en los que vengo desempeñando mi labor policial… Esta andadura empezó el 19 de julio de 2.001, en el que tomaba posesión como Policía Local. Era un sueño llegar a ser Jefe de la Policía Local, he pasado por todas las categorías… También me gustaría, este nombramiento, dedicárselo, aparte de mi mujer, a mi familia, madre, suegra, cuñados y sobre todo a mis sobrinos, porque creo que ellos tienen que saber que los logros se consiguen luchando, trabajando… También me gustaría darle las gracias a mi anterior Jefe, Juan Pedro Nieto Mendoza, por ser la persona que cuando empezó con escaso o casi nulos medios a su alcance, fue adaptando la plantilla de esta policía hacia una nueva policía moderna y eficaz, que no ha parado de evolucionar y es reconocida, por su gran labor, tanto dentro como fuera de nuestra provincia. Ese es también mi gran reto y espero llevarlo a cabo. Gracias a todos y cada uno de los que forman esta plantilla de la policía local, a los que están y a los que ya no están, ya. Permitirme una mención especial al compañero y amigo con el que más patrullas he realizado y ha sido muy importante en mi vida profesional, es Pedro ‘Canuto’, una persona que me demostró lo que significa la entrega total, en esta profesión, así como el significado de la palabra lealtad…”.

El cuerpo de la Policía Local de Jódar lo integran 15 agentes, estando pendiente cubrir 2 plazas por vacantes.