El vídeo en el que se muestra cómo el Hospital Puerta de Hierro retira los carteles que anuncian huelgas

El Hospital Puerta de Hierro de Madrid retira los carteles de homenaje a sanitarios fallecidos por el covid-19 y los que anuncian la huelga de los MIR. Así se puede ver en el vídeo al que ha accedido la SER y en el que una responsable del servicio de limpieza del centro da orden de descolgar dichos carteles. "'¿Qué pedimos? Nuestros derechos se vulneran'. Esto, por favor, ya está caducado y hay que quitarlo", se oye decir a la mujer del vídeo que da órdenes a sus compañeros mientras retira un cartel que anuncia la protesta de los MIR que comienza el próximo lunes. El hospital reconoce que ordena la retirada de estos carteles, pero asegura que se hace solo por cuestiones de limpieza.

El Puerta de Hierro afirma que esta práctica es habitual desde hace años y que consiste en sacar aquellos letreros, carteles o anuncios que se cuelgan en lugares que no sean los paneles destinados para ello. Es una instrucción de la dirección del centro, que afirma que no se retiran los carteles molestos, sino los de cualquier naturaleza que no estén en el lugar indicado. El sindicato CGT sostiene que existe un pacto con la administración por el que ellos deben respetar las zonas en que se puede dañar la pintura, pero que están autorizados para colgar carteles y anuncios donde no exista ese riesgo.

Según explica Raúl Soto, representante de este sindicato, la dirección del centro rompe esta norma cuando existen momentos de tensión con los trabajadores o sus representantes. "Cuando se enfadan por alguna circunstancia nos quitan todos los carteles", afirma Soto, que argumenta que la retirada de esos carteles que anuncian la huelga de los MIR es ilegal.

Añaden, además, que no pueden limitarse a colocar informaciones en los paneles porque estos solo se encuentran en la zona de sindicatos y cada organización dispone solo de dos metros cuadrados. Insisten en que, si los colocaran solo allí, nadie podría verlos.

Radio Madrid ha tratado de contactar con la empresa que se encarga de este servicio, externalizado a través de Majadahonda S.A. en la compañía Onet, sin recibir respuesta. La trabajadora que sale en el vídeo prefiere no hacer declaraciones.