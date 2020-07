La vigilància o no del disseminat fa saltar xispes entre el govern municipal i la Policia Local

La Policia Local mitjançant els sindicats i l’Ajuntament d’Ontinyent s’han encreuat declaracions fortes i pujades de to en referència al comunicat de la Policia Local sobre la seguretat del disseminat. Mentre els cossos de seguretat critiquen durament que l’Ajuntament els ha eliminat, des del consistori responen amb la mateixa duresa que “continuen ingressant les seues nòmines per a vigilar-lo” i els acusen d’insolidaris.

En el citat comunicat expressaven que “el servei de seguretat del disseminat va anar passant a un segon pla, que els famosos drons de vigilància van passar de patrullar el cel a llanguir incomprensiblement en el fons d'un armari on ara es dediquen a acumular pols i que d'igual manera, progressivament van continuar eliminant-se tots els efectius concebuts per a la vigilància i prevenció, destinant-los a altres serveis de naturalesa ben diferent a pesar que de cara a la galeria i a les associacions de veïns del disseminat, sí que constava com que es continuaven realitzant aquests serveis de seguretat encara que la realitat era ben diferent” i feien un atac ben fort al consistori en afirmar que feien “torns amb tan sols 3 agents, serveis setmanals de més de 60 hores, agents obligats a prestar serveis extraordinaris en els seus dies lliures amb l'amenaça vetllada d'obrir-los un expedient disciplinari si no acudeixen a treballar al servei assignat i un llarg etcètera, creant un profund malestar en una plantilla de la policia local ja de per si mateix massa acostumada al fet que s'incompleixin reiteradament els acords per part del consistori”.

La resposta de l’Ajuntament sobre aquest tema ha sigut igual de contundent explicant que “és rotundament fals que s'haja eliminat la vigilància en el disseminat d'Ontinyent, com asseguren els sindicats de la Policia Local en una actitud alarmista i irresponsable. La ciutadania que viu en el disseminat ha de saber que es continua realitzant la vigilància extraordinària que es va establir mitjançant l'acord de febrer de 2019. Els sindicats saben que menteixen perquè els agents continuen ingressant en les seues nòmines, inclosa la de juny, una mitjana de 400 euros mensuals extra per vigilar el disseminat, un treball que per a la nostra sorpresa asseguren que no s’estan desenvolupant”, afegixen, de forma més contundent encara dirigint-se a la Policia Local que “la seua insolidaritat arriba fins al punt d'assegurar en el seu moment que era innecessari patrullar els nostres carrers en plena pandèmia i ara es neguen a vigilar el Pou Clar amb el cotxe patrulla, equipat amb aire condicionat, perquè fa massa calor en l'exterior”, critiquen des del consistori.

Encara ha hagut més encreuament d’atacs. Des de la Policia Local expliquen que a principis de Juny van tindre una reunió amb la Regidora de Personal, Natàlia Enguix, qui, segons les paraules de la Policia Local, “lluny d’agrair-nos el treball realitzat durant l’estat d’alarma ens va dir que que no pot continuar complint amb l'acord de 2019 en el que ens sembla ser una broma de mal gust”. Comenten també que la resposta que la regidora els fa les peticions dels sindicats sempre és la mateixa: “ens diu que no hi ha diners, però seria més encertat dir que “no hi ha diners per a això perquè per a altres menesters sí que n'hi ha”. I finalitzen comentant des dels cossos de seguretat de l’estat que “la situació actual, és a dir, la realitat, sense maquillatges ni eufemismes, és que l'Ajuntament d'Ontinyent ha eliminat per complet la vigilància del disseminat i altres serveis vitals de cap de setmana, trencant unilateral i completament, el compromís de seguretat que va contreure amb els ciutadans del disseminat”. Demanen a més a més una reunió amb l’alcalde Jorge Rodríguez i la regidora Natàlia Enguix.

La resposta de l’Ajuntament en aquest cas ha sigut dir-los que no sols sí que han continuat pagant eixa vigilància sinó que “a més, s'ha iniciat el procés per a la incorporació de 9 agents més. I estem convençuts que també haurà ajudat a reduir els robatoris en el disseminat la vintena de càmeres de seguretat instal·lades a l'entrada de diferents camins veïnals, els vols dels drons i la coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que ha propiciat l'Alcaldia”. Respecte als sindicats El Govern d'Ontinyent afirma que “no acceptarà mentides, amenaces i xantatges dels sindicats de la Policia Local que anteposen els seus interessos econòmics i personals als de la resta de treballadors municipals. Lamentem aquesta actitud dels sindicats policials enmig d'una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents. Si veuen perillar els seus ingressos extraordinaris perquè no hi ha festes de moros i cristians o altres esdeveniments festius on es realitzen hores extra no és culpa d'aquest ajuntament, sinó de les circumstàncies derivades de la pandèmia.

El final del comunicat de l’Ajuntament és contundent i expressen que “els sindicats policials estan en el seu dret de trencar l'acord de 2019, però aquest ajuntament se sent alliberat de tots els seus compromisos salarials perquè la ciutadania d'Ontinyent no entendria que el seu ajuntaments sucumbira al xantatge i les amenaces de cap col·lectiu”.

Hi haurà que esperar si les relacions estan completament trencades després d’aquest intercanvi o si finalment se celebrarà eixa reunió per tractar de solventar els problemes, o almenys calmar els ànims.