Enrique Maya: "Es populista decir que tengo que ser uno más, que el alcalde tenga asiento en Misa es lógico"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, se ha pronunciado sobre la polémica de la Misa por San Fermín del pasado 7 de julio, en el que tenía asiento reservado en primera fila, a pesar de haber afirmado que acudía a título personal y no como alcalde, y a pesar de que el Ayuntamiento de Pamplona hubiera hecho un llamamento a la responsabilidad ciudadana para que no se produjeran aglomeraciones durante los no-Sanfermines.

"Cuando el alcalde de Zaragoza va a la Misa del Pilar y se sienta en un banco reservado, nadie lo discute. Es así de sencillo", ha dicho. "En la Misa de San Fermín y en la Vísperas, el alcalde de Pamplona acude y es de sentido común que el alcalde tenga ese lugar reservado, porque representa a los ciudadanos", ha querido destacar. "Es bastante populista eso de que hay que ser uno más, pero el que el alcalde tenga un lugar para sentarse es de lógica", ha comentado.

El alcalde no ve contradicción entre la asistencia a Misa del alcalde y el mensaje de responsabilidad que se manda desde el Ayuntamiento: "He ido a unos actos religiosos que concuerdan con mis creencias, pero no puedo deslindar eso de que soy alcalde de Pamplona. Eso solo pasa aquí". Maya ha comentado que cuando Asirón asistía a actos religiosos y le esperaban con sitio reservado, él no se quejaba.

Además, el alcalde ha querido hacer balance positivo de la primera semana de los no-Sanfermines. El alcalde a explicado que, a pesar de incidencias contadas en algunos locales del centro en los que había aglomeraciones, la inmesa mayoría de los ciudadanos "ha tenido un comportamiento ejemplar".

El alcalde también ha explicado que, de momento, no se van a reducir recursos policiales, y que se van a mantener en las calles porque, dice, no hay que bajar la guardia. Para el fin de semana, Maya ha querido dejarlo claro: "El mensaje es que, aquellos que estén dudando si venir o no, que este año no toca, que no hay Sanfermines, que hay que evitar que haya aglomeraciones y que la manera de hacerlo es que la gente no venga".

Maya ha dicho que, habitualmente, hay muchos autobuses previstos para acercarse a Pamplona en estas fechas, procedentes de todos los lugares de España. Eso, según sus informaciones, este año eso no se está dando.

Dentro del balance, el alcalde ha explicado que el 7 de julio aumentaron en un 50% las multas de tráfico de la zona azul, debido a la confusión de los ciudadanos sobre si era festivo o no. "Entiendo la confusión, porque el mensaje que se había dado es que era día festivo, pero era día festivo porque el Ayuntamiento cerraba, y muchos ciuadanos no han entendido bien ese mensaje. En la Junta de Gobierno lo hemos estado valorando y vamos a ver finalmente en qué acaba", ha dicho.