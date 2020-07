Las Juntas Generales rechazan declarar "Ilustre de Bizkaia" al personal esencial en la pandemia

Los grupos del PNV, PSE/EE, Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu en las Juntas Generales (JJ.GG.) de Bizkaia han votado en contra de una proposición no de norma presentada por el PP en la que se insta a la Diputación a conceder la distinción "Ilustre de Bizkaia" a los trabajadores de los servicios públicos y sectores esenciales que han desempeñado su labor "con entrega, sacrificio y constancia" durante la pandemia de Covid-19.

Entre dichos servicios públicos y sectores esenciales, el PP ha citado, en concreto, al personal sanitario y farmacéutico, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ertzaintza, el Ejército, policías locales, servicios de emergencias, sociales, justicia, personal de transporte y limpieza, repartidores, comercio minorista, supermercados, y productores y distribuidores de bienes de primera necesidad, entre otros.

Esta iniciativa se ha debatido en la Comisión Institucional de las JJ.GG. celebrada este viernes y aunque todos los representantes políticos han reconocido y agradecido el esfuerzo y el trabajo llevado a cabo por ese personal esencial, finalmente han votado en contra por distintos motivos.

Por parte del equipo de gobierno foral -PNV y PSE/EE- se han esgrimido aspectos formales, como que el título "Ilustre de Bizkaia" tiene como objetivo distinguir a quienes promocionan este territorio, según ha argumentado el socialista Juan Otermin, o la dificultad que entraña concederlo a un "elenco" tan amplio de sectores, según ha dicho Jane Eyre Urquieta (PNV).

Por parte de EH Bildu, Beatriz Ilardia ha destacado que su posición contraria se debe a que la proposición no cita a sectores que "también deberían ser reconocidos" y, en cambio menciona a "otros que no han aportado nada o solo han traído crispación", mientras que Israel Escalante, de Elkarrekin Bizkaia, ha resaltado que los citados sectores "no quieren medallitas, sino unos servicios públicos de calidad y estar mejor preparados para una próxima oleada".

En la misma comisión se han debatido otras dos cuestiones presentadas por Elkarrekin Bizkaia, que hacen referencia a Israel. Una de ellas, que ha contado con el respaldo de todos los grupos, excepto la abstención del PP, alude a reafirmar el compromiso de las JJ.GG. con los derechos del pueblo palestino y el rechazo tanto a la ocupación israelí de territorios palestinos delimitados por las Naciones Unidas en 1967 como al "acuerdo del siglo" firmado el pasado 28 de enero de forma unilateral por el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Israel.

Convenio con la empresa israelí Sosa

La otra ha consistido en la petición de comparecencia urgente de la diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, para que explique la firma de un nuevo convenio "durante el confinamiento" con la empresa aceleradora y nodo empresarial y emprendedor israelí Sosa, lo que según Elkarrekin Bizkaia "hace cómplice" la Diputación de Bizkaia de las vulneraciones de Derechos Humanos del estado de Israel.

Bengoetxea ha recordado que Elkarrekin Bizkaia ha presentado este asunto en varias ocasiones en el parlamento vizcaíno y ha remarcado que ese convenio no es competencia de su departamento.

"Otros departamentos ya le han respondido con detalle en anteriores ocasiones. Otra cosa es que no le haya gustado la respuesta", ha concluido.

Plan de Emergencia de Salud

También hoy el PNV, el PSE/EE y el PP han rechazado una proposición no de norma de EH Bildu, apoyada por Elkarrekin Bizkaia, en la que se insta al Gobierno Vasco a presentar un Plan de Emergencias de salud, elaborado con la colaboración de los trabajadores, y a que tanto las urgencias extrahospitalarias como las citadas emergencias sean de gestión pública