Feijóo: "Propongo un gobierno que salga directamente de las urnas, no de los despachos"

El candidato del PP a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en la entrevista electoral de Radio Coruña Cadena SER.

Defiende la convocatoria en pandemia

Ha defendido la convocatoria electoral en plena pandemia porque la decisión se basa en criterios sanitarios y de seguridad. Considera que los rebrotes de la Covid 19 se van a reproducir y cada vez con mayor intensidad y éste es el mejor momento. De su mayoría absoluta dice que no hay nada hecho: "Todo está preparado pero nada está decidido, no sabemos qué va a ocurrir, dicen las encuestas que hay un partido que va a ganar las elecciones, yo me lo creo, ahora bien, que ese partido vaya a tener mayoría absoluta es algo que nadie puede decirlo en este momento por eso yo les propongo un gobierno salido de las urnas de forma directa de las urnas a las 11 de la noche, que salga de las urnas, no de los despachos".

Aceptaría que un eventual diputado de la ultraderecha le votara

Pide a los ciudadanos que votaron a Vox, que le voten a él porque, asegura, no obtendrán representación y sus votos se perderán. Aceptaría que un eventual diputado de la ultraderecha le votara. Él se presentaría y sería Vox, dice, quien tendría que decidir si votarle o no.

Sobre el empleo y la industria en Galicia

Presenta a Galicia como la segunda comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro con record de exportaciones y superávit. No cree que los jóvenes emigren, el problema, dice, está en la baja tasa de natalidad. De la crisis de la antigua Alcoa en A Coruña, Alu Ibérica, insiste en que el gobierno apruebe una tarifa eléctrica para la industria y en que la Xunta se opuso a la venta a Parter Capital: Nosotros nos opusimos a la venta a un comprador que no nos daba las garantías de los puestos de trabajo, el Gobierno hizo esa venta, nosotros le dijimos incluso al comité de empresa que no veíamos esa venta, lametablemente tuvimos razón".

El nuevo hospital de A Coruña

Insiste en su proyecto de ampliación del CHUAC, la rehabilitación de la Ciudad Vieja y el apoyo de la Xunta a la Ciudad de las Tic´s. Señala que ha bajado impuestos como el de sucesiones y que a final de legislatura congelará otros tributos de forma selectiva.