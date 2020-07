El Jódar CF última la preparación de cara al Play Off de acenso a Primera Andaluza el domingo

Han sido tres semanas de preparación, los entrenamientos se retomaban el pasado 17 de junio, en las que han quedado confirmado el compromiso de toda la plantilla, que prácticamente han completado las sesiones de forma íntegra.

En todo el periodo jugadores, entrenador y directivos que van a integrar la convocatoria, han sido sometidos a dos test, quedando libres del COVID 19.

El último entrenamiento, en la tarde-noche del jueves, consistía en un partidillo de entrenamiento en el que han participado los 24 jugadores disponibles, en el quedo demostrado, que todos llegan en el mejor estado de forma posible. Por lo que deja en manos del entrenador, Cristóbal Moreno, la decisión de tener que descartar hasta 6 miembros del equipo fuera de la convocatoria, que solo puede estar integrada por 18 jugadores, y así lo manifestaba ante nuestros micrófonos, “… Tenemos una papeleta importante. Al tener un equipo que se lo ha tomado de la forma que se lo ha tomado, no faltando a entrenamientos, son 24 jugadores perennes, el tener que decidir, cuando son tan iguales, unos con otros, es un problema importante, el que yo tengo… Son gente que han cumplido de sobra, y tener que decirles que no pueden estar en un partido de estas características, que es un premio para ellos también, no lo encajan bien, es normal…”.

En único partido pretende conseguir el premio al esfuerzo de toda la temporada, “… Es una oportunidad única, que no podemos dejar escapar. A pesar de la juventud de la plantilla, hay gente que ya tiene experiencia en este tipo de partidos, que han jugado eliminatorias de este tipo y que ha ascendido en varias categorías, en cadetes, juveniles, el año pasado nos quedamos a puertas de play off… Ya lo planteábamos el año pasado, nuestra idea es darle continuidad a nuestra cantera. Esa tiene que ser la base y el futuro del equipo de nuestro pueblo, de que nuestros jóvenes vean que tienen un primer equipo competitivo y que merece la pena estar en su escuela deportiva, para poder llegar a un equipo sénior y poder disfrutar jugando el fútbol… Que la gente joven disfrute, que aporten al fútbol y que los veteranos que hay le puedan ayudar a llegar, que, en este caso, lo están haciendo muy bien…”.

Respecto al rival, el Alcalá Enjoy, Moreno reconoce que se trata de un rival con muchos méritos y calidad, “… Tienen gente experiencia y también gente joven muy, muy buena. Aunque nosotros nos fijamos en nosotros mismos. Este partido nos da la ventaja de poder contar con toda la plantilla, cuando en otra fecha, tiempo atrás, no lo podríamos haber hecho, con mucha gente en el espárrago. Nosotros por nuestra parte, sin desmerecer al rival, llegamos, en ese sentido, contra nosotros mismos, llegamos mejor…”.

Por último le preguntábamos a Moreno, por la trayectoria del equipo hasta que se suspendió la competición, los galdurienses han sido el equipo menos goleado, habiendo encajado solo 10 goles, pero falto de efectividad en el ataque, con solo 16 goles, contrastando con el Alcalá, que cuenta con 46 goles a favor y 16 en contra, “… A veces el fútbol tiene esas cosas, nosotros teniendo delanteros del nivel que tenemos (Tufos, Pipa, Pilotillo, Maikel…), a veces la pelota no ha querido entrar… Nosotros lo hemos sabido suplir con una organización defensiva bastante buena, que ha hecho que los equipos rivales tengan muchas dificultades para hacernos goles…”.

La plantilla del Jódar CF durante esta temporada, entrenada por Cristóbal Moreno ha estado integrada por: Cristóbal, José Alberto, Boca, Miguel, Jaro, Tomy Benítez, Romera, Christian, Manuel Jesús, Maikel, Pilotillo, Nicolás, Iván, Tomás, Tufos, Cueva, Patón, Koro, Merce, Manolillo, Rubén Moya, Rubén Montávez y también algunos jugadores juveniles, Gregorio, Chupe, Fran Deko, y Rubén Navarrete, con los que ha contado de forma puntual, cuando han sido necesarios.

El club ha estado presidido por Justo Moya, al frente de la Junta Directiva, con Francisco Pozo del Moral (Vicepresidente), Pedro Moreno Latorre (Secretario), Fernando Moreno Herrera (Tesorero), y como vocales José Antonio Molina Piñar, Manuel Cintas Linde, Miguel Ángel Romera Garrido, Manuel Sánchez Montávez, Manuel Ángel Morillas López y Diego Germán.

Entrenador CD Alcalá Enjoy

También conversábamos con José Miguel Ibáñez, entrenador del Alcalá Enjoy, que reconocía la trayectoria parecida de los dos equipos, habiendo cedido la primera posición, cada uno en su grupo, pero sin considerar que por su parte hubiese sido por descenso del estado de forma, “… Aunque tuviéramos unos resultados un poco negativos, en las últimas jornadas, el equipo estaba bien. Lo que pasa es que esto del fútbol, que se encadenen dos o tres resultados negativos no quiere decir que el equipo bajará de rendimiento, sino que hay muchos intangibles en el fútbol, que hacen que tu no controles un partido, y se dan esos resultados que te mandan del primer puesto al tercero…”.

Respecto a su rival, el Jódar CF, Ibáñez, tras los informes recabados, sus precauciones, vienen por el entrenador Cristóbal Moreno, “… Todos me han dicho que Cristóbal es un entrenador metódico, de los que le gusta trabajar, de los que le gusta tener el equipo preparado y eso es lo más temible Porque un buen delantero lo puedes contra restar con aspectos tácticos, que te puedes sacar de la manga… Cuando un entrenador es capaz de tener un equipo bien armado, trabajado, eso ya es más complicado, porque ya tienes que trabajar contra un equipo, no contra una individualidad… Con todos los que he hablado siempre me han destacado la figura del entrenador como pieza clave de este equipo… Yo creo que el Jódar tiene que ser un equipo muy rocoso, que sabe a lo que juega, que solo le han metido 10 goles, va a ser muy difícil hacerle un gol. Que te hagan 10 goles en una competición, sea de la categoría que sea, eso quiere decir que el equipo, no es solamente la defensa y el portero, del que también me han hablado muy bien, sino que es un grupo, si un equipo no es comprometido, no trabaja, no se ayuda, 10 goles es muy difícil. Por ahí vamos a tener el problema, a ver como logramos desarmar ese conjunto…”.

En cuanto a su equipo, “… Hemos hecho 13 entrenamientos y los veo como ‘motos’, hemos entrenado de 18 a 20 jugadores. Veo al equipo muy bien… A nosotros el parón nos ha venido estupendamente, porque teníamos una pieza importantísima como es Miguel, que no pudo jugar los últimos partidos, por un problema en el pie y ahora mismo está en plenas condiciones… Sólo tengo a un jugador con problemas en el femoral, que no se si llegará a estar”.