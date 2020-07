"Els entrenadors que hem estat al Barça hem tingut la sort d'estar a la millor universitat de futbol del món"

Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb Josep Gombau, un entrenador català que ha estat molts anys al Barça i que ara és l’entrenador i el director esportiu del Queensboro FC de Nova York, un club del qual l’exblaugrana David Villa n’és copropietari. “Jo crec que l’important en el futbol avui en dia és que cada entrenador tingui la seva manera de treballar i la seva filosofia i que amb aquesta, sigui la que sigui, hi cregui molt”, ha dit Gombau.

“Amb el David ja fa anys que treballem plegats amb un altre projecte, fa quatre anys vam obrir diferents escoles de futbol al món, especialment a Estats Units, i degut a aquesta relació que tenim, quan va sorgir aquesta possibilitat d’ell comprar part d’aquest club i de ser la persona que lidera aquest projecte, em va comentar que li agradaria i li faria il·lusió que jo fos la persona que el dirigís, juntament també amb el Víctor Oñate, que és l’agent del David des de fa molts anys, i que també és una persona que a nivell de gestió és molt important per nosaltres, i estem els tres posats amb aquest projecte”, ha explicat Gombau.

El Queensboro FC competeix a la United Soccer League (USL) i Josep Gombau ha detallat a SER Catalunya quins són els objectius d’aquest nou club. “L’objectiu a l’inici és la creació, és començar de zero, és un club on no hi ha res. Primer a nivell esportiu s’ha de confeccionar la plantilla i escollir instal·lacions. El nostre objectiu és fer una plantilla molt jove en la qual el que volem és formar jugadors, volem intentar detectar el talent que hi pugui haver, primer a la ciutat i després al país, i conjuntar-ho també amb jove talent provinent d’altres països i intentar treballar amb aquests jugadors perquè puguin saltar a la MLS o, perquè no, poder-los ajudar a venir a jugar aquí a Europa”, ha explicat Josep Gombau, qui ha afegit també que volen “competir bé, intentar estar a dalt, jugar un bon futbol i fer un futbol atractiu que faci que la gent de Queens se senti identificada amb l’equip i vingui a l’estadi. Sabem que comencem de zero i que hem d’anar posant la primera pedra, després la segona i poc a poc anar construint aquest club”.

Al ‘Què t’hi Jugues!’ Gombau també ha parlat sobre la importància que ha tingut el seu pas pel FC Barcelona al llarg de la seva trajectòria. “Jo sempre dic que tots els entrenadors que hem estat a can Barça hem tingut la sort d’estar a la millor universitat de futbol del món. Jo quan vaig arribar al Barça procedent de l’Amposta no era el mateix entrenador que el que va marxar en el seu dia a entrenar al Kitchee després de set anys al FC Barcelona”, ha explicat l’entrenador català, qui ha afirmat que ell “ha exportat el tipus de futbol que es juga aquí”. “Tu com a entrenador, evidentment, has de saber adaptar-te a les mancances que té l’equip o a les característiques dels teus jugadors i ser intel·ligent. Jo m’he anat adaptant sempre al lloc on he estat, però sí, els meus equips s’han identificat per una determinada manera de jugar. La meva experiència és que he intentat jugar d’aquesta manera a Hong Kong, a Austràlia i a l’Índia i m’ha funcionat molt bé”, ha dit Gombau.