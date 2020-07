Mena desafía al PSOE y se niega a dimitir y dejar el acta, como le exige la Federal

El PSOE ha procedido este sábado a solicitar al alcalde de Arona, José Julián Mena y al exconcejal de Urbanismo (al que Mena cesó el pasado 22 de junio arumentando pérdida de confianza) Luis García que renuncien a las actas de concejales en el Ayuntamiento de Arona, que obtuvieron en las últimas elecciones en representación de estas siglas, con el fin de consolidar un nuevo equipo de gobierno municipal. Esta decisión se produce por acuerdo de las direcciones del PSOE en Tenerife, en Canarias y Federal, tras numerosas conversaciones e infructuosos intentos por reconducir el problema.

Sin embargo, Mena ha anunciado que no renunciará a su acta de concejal del Ayuntamiento y, por tanto, a la Alcaldía, lo que supone que se mantendrá al frente de la corporación hasta, al menos, las próximas elecciones, avalado por otros seis concejales, que hoy mismo han reiterado su confianza en él y su rechazo a ponerse a disposición de cualquier otro candidato de la lista que acompañó al alcalde en las elecciones celebradas en 2019. No hay que olvidar, además, que los diferentes dictámenes que se han solicitado al respecto han descartado, de manera inequívoca, la posibilidad de una moción de censura en Arona, por lo que es posible abrir vías de diálogo con otras fuerzas para dotar al municipio de la estabilidad necesaria.



La situación actual del equipo de gobierno municipal, dividido en dos grupos antagónicos, obliga, según han expresado las tres ejecutivas, a apelar a la generosidad y la responsabilidad y poner la gobernabilidad del municipio por encima de otras consideraciones. Dicha decisión tiene como único objetivo retomar la normalidad institucional que permita desarrollar el proyecto socialista para el municipio de Arona.

"Siento un dolor inmenso", ha explicado por su parte Mena, "al ver cómo mi partido ignora el caudal enorme de apoyo que prestó en 2019 al Partido Socialista, un apoyo que no puede ser ignorado y tratado de esta manera. Representamos un proyecto para hacer avanzar Arona y Arona está por delante de las siglas de cualquier partido político”, ha agregado. El alcalde ha recordado que “en 2019, nos presentamos todas y todos bajo un lema claro: Yo digo Mena, que obtuvo una confianza más que contundente de los vecinos de Arona, con más de 9.500 votos, el 48% del total, superando en más de treinta puntos a la siguiente opción. Por lo tanto -ha agregado-renunciar sería traicionar la confianza de lo que más debe importar a un partido como el PSOE: el interés general, ya que esta crisis se abre en un intento por mi parte de preservarlo frente a las cuestiones particulares de un empresario. Que los socialistas cedan me causa un enorme dolor y puede constituir un error histórico que mi propio partido ya cometió en el pasado”.Mena ha explicado que “en los próximos días hablaré públicamente de esta decisión y comenzaré a adoptar las medidas necesarias, sin olvidar que, en mi partido, como en tantos otros, las decisiones se pueden recurrir, algo que, sin duda, yo también haré como militante leal que he sido del Partido Socialista desde hace años. No obstante -ha insistido-que nadie confunda lealtad con sumisión, especialmente cuando se adopta una decisión salomónica no cuenta con los apoyos suficientes dentro del Grupo Municipal Socialista”.