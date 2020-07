Cuidado con el calor

Los termómetros van a volver a subir en los próximos días superando de nuevo las máximas registradas en lo que llevamos de verano.

Salud activa un verano más su plan de atención para las personas más vulnerables, especialmente mayores y niños, a los que se les hace un seguimiento especial, para evitar que sufran un golpe de calor, deshidratación u otras patologías relacionadas con las altas temperaturas.

Pero el resto de la población tampoco está exento de poder sufrir un golpe de calor, especialmente personas que bien por trabajo o por ocio, se ven expuestos a las altas temperaturas.

Hablamos de trabajadores de sectores como la agricultura o la construcción, a pesar de que hay jornada continuada en el sector.

Los que salen por ocio, los deportistas, o los que disfrutan de su tiempo en una actividad al aire libre, también deben tener en cuenta los consejos de Salud, por muy en forma que estén. Y no exponer al cuerpo a grandes esfuerzos ni altas temperarturas, cuando no hay necesidad de ello, como explica, Pilar Esteo, enfermera Gestora de Casos del Distrito Sanitario Sur.

Solo durante el año pasado los hospitales, centros de salud y servicios de emergencia de Córdoba tuvieron que atender a 48 personas por golpe de calor y a 101 con otras patologías compatibles con la exposición al sol, como síncopes, agotamiento o calambres.

Esteo advierte que el calor no solo provoca estos problemas sino que la exposición solar sin protección en las horas centrales del día, está contraindicada por el riesgo de sufrir quemaduras solares que deriven más adelante en un cáncer de piel o melanoma. "La piel tiene memoria", señala Pilar Esteo,"no la podemos estar sometiendo continuamente a ese tipo de agresiones".

MUY ATENTOS A LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN MANTENER SU HOGAR A UNA TEMPERATURA ADECUADA

La crisis ha hecho que en muchas personas se agudice la dificutad de mantener su hogar a una temperatura adecuada, por eso Salud ha incluído también a estos pacientes "en riesgo" dentro de las personas a las que se les realiza un seguimiento especial.

Se hace a través de los trabajadores y trabajadoras sociales de los Servicios Sociales Municipales para prevenir un problema de salud por las altas temperaturas.

¿CÓMO ATENDER A UNA PERSONA QUE HA SUFRIDO UN GOLPE DE CALOR?

¿Sabrías atender a una persona que ha sufrido un golpe de calor?, ¿qué hacer y cómo hay que actuar con ella?.

Esteo explica que lo más importante es retirarla de la fuente de calor, ponerla a la sombra , comprobar si está consciente o no. En caso de que esté consciente se le puede dar un poco de agua para rehidratarla, en caso de que no esté consciente no, y hay que llamar de forma urgente a los servicios de Emergencia, bien al 112 o al 061 y comunicar la situación del paciente.

Escucha la entrevista con Pilar Esteo sobre cómo protegerse del sol y de las altas temperaturas.