El Govern estudia introducir matices en el uso de mascarillas en bares, restaurantes y terrazas

El Govern está acabando de perfilar la resolución por la que se establecerá como obligatorio el uso de mascarilla. La intención del ejecutivo autonómico era publicarlo hoy en el BOIB pero siguen ultimando el documento para intentar recoger el mayor número de casuísticas. Se está trabajando en diferentes matices como por ejemplo de qué manera se regula el uso en bares, restaurantes y terrazas.

Fuentes del Ejecutivo autonómico explican a la SER que se mantiene el lunes como día en el que entrará en vigor esa normativa y no descartan que sea ese mismo día, pasado mañana, cuando se publique en el Boletín Oficial de la comunidad. Desde el Govern explican a esta emisora que se quiere dar todos los detalles posibles para reducir al máximo las ambigüedades e interpretaciones que pueda generar el texto. Hay aspectos que se quieren matizar como por ejemplo qué uso se le da a la mascarilla en bares y restaurantes. En un principio se dijo que salvo cuando se esté comiendo o bebiendo el cliente debe ir con la mascarilla puesta y ahora se baraja la posibilidad de especificar que sólo hay que utilizarla antes de que nos sirvan y cuando se ha terminado de comer. Se quiere ir al detalle hasta el punto de especificar esos extremos para evitar así interpretaciones y malentendidos.

En todo caso, los primeros días serán de adaptación y los agentes se encargarán de advertir y avisar a los ciudadanos de los incumplimientos o comportamientos prohibidos. Desde el Govern aseguran que esta normativa no tiene ningún tipo de afán recaudatorio y que su puesta en marcha no tiene otra intención más que la de concienciar a la ciudadanía de la importancia de seguir alerta y que no se baje la guardia.

Con respecto a la utilización de la mascarilla en el ámbito de trabajo, dependerá de si es un lugar de atención al público donde es obligatoria o una oficina privada donde no será necesaria si se respeta la distancia de seguridad. También será obligatorio su uso en el transporte privado si los ocupantes no son convivientes.

Hay excepciones, ya que no habrá que tenerla puesta en la playa cuando se toma el sol en la arena o cuando se está dentro del agua. Tampoco será necesaria durante la práctica del deporte, en la piscina, en el momento de ingerir alimentos o cuando se toque un instrumento de viento. Quien no se atenga a las nuevas normas se expone a una multa de hasta 100 euros