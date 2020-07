Amb un pam de nas

Un punt d'aquí, dos d'allà... el Girona segueix perdent bous i esquelles lluny de Montilivi i avui, a més, ha deixat escapar l'última oportunitat per haver entrat de ple en la lluita per l'ascens directe.

Tenia la quarta victòria a domicili de la temporada coll avall -la primera remuntant- però una pilotada llarga mal defensada ha acabat amb el xut de Cristian Herrera des del límit de l'àrea -completament sol- al fons de la xarxa quan ja no hi havia marge.

S'esfumava d'aquesta manera un triomf pel que el Girona -que segueix confús al davant- havia picat molta pedra i que s'havia forjat a pilota aturada. Stuani havia igualat el partit des dels 11 metres poc després d'encaixar el primer i Aday l'havia decantat amb una falta aprofitant que la barrera s'ha obert.

El gol d'Herrera l'ha despenjat del tercer lloc que tenia momentàniament, ha doblat la distància amb l'ascens directe dels 2 als 4 punts (poden acabar sent 5) i, depenent dels partits que falten per jugar-se, el marge de seguretat respecte al primer que no juga el play off podria quedar en només 3 punts a falta de 6 per repartir.

La primera part ha estat de domini visitant però bastant estèril excepte en la pilota aturada. Amb Alcalá abusant de les diagonals, el Girona només ha atacat per la banda de Mojica i gairebé sempre ha acabat centrant franc per als centrals rivals.

Jairo no s'ha atrevit en l'u contra u, a Samu Saiz li han sobrat tocs i ni Calavera (ni Ramalho quan l'ha rellevat) ni Valery han entrat en joc. El Lugo ha amenaçat a la contra, amb Cristian Herrera entenent-se bé a Rahmani que, afortunadament, ha tingut el punt de mira desviat.

Els gallecs s'han avançat en una acció de pilota aturada en la que la defensa del Girona no ha estat prou atenta. Iriome ha resolt de molt a prop (18'). I el Girona ha empatat de la única que manera que sap, últimament, de penal.

Stuani ha anotat el seu 27è gol de la temporada -10è de penal- després d'unes mans de Rahmani.

Valery hauria pogut desfer l'empat en el descompte quan ha baixat amb qualitat una pilota centrada de Mojica que el defensa ha enverinat quan intentava taponar-la però l'escalenc no ha pogut trobar forat per al xut.

A la segona part el Girona ha perdut una mica el control del partit i el Lugo l'ha collat els primers minuts però, en canvi, ha guanyat més presència a dalt. Ramalho i Mojica han simultanejat i Jairo ha trobat espais i idees.

Amb tot, el perill ha seguit arribant a pilota aturada. Cantero ha aturat un xut de Diamanka que buscava l'escaire en un corner ras que ha tret Granell i Ignasi Miquel ha rematat a les mans del porter un altre servei de cantonada, aquest cop, aeri.

Stuani, poc inspirat en la rematada, ha fet feina a les dues àrees. Ha tret sota pals un xut sec de Rama que ja es colava i poc després ha forçat la falta a la frontal de l'àrea rival que Aday ha convertit en el 1-2 aprofitant que la barrera s'ha obert.

El conjunt que dirigeix Francisco no ha sabut adormir el joc en els últims minuts i el Lugo, ho ha seguit buscant a la desesperada fins que ha trobat el premi. Djalo -convertit en davanter centre- ha despenjat una última pilotada i Christian Herrera, a la frontal i lliure de marca, l'ha ajustat lluny de l'abast de Riesgo.

LUGO 2: Ander, Campabadal (Kravets 82'), Peybernes, Djalo, Canella, Seoane, El Hacen, Iriome (Lass Bangoura 45'), Hugo Rama (Rey 67'), Yanis Rahmani (Morais 82'), Christian Herrera

GIRONA 2: Riesgo, Calavera (Ramalho 36'), Alcalá, Ignasi Miquel, Mojica, Diamanka (Gumbau 65'), Granell, Valery (Aday 65'), Jairo (Brian Olivan 78'), Samu Saiz (Gallar 78'), Stuani

GOLS: 1-0 Iriome (18') | 1-1 Stuani (p) (31') | 1-2 Aday (73') | 2-2 Herrera (96')

ÀRBITRE: Ais Reig. Grogues a Seoane, Rahmani i Kravets (Lugo) i Calavera, Ignasi Miquel (Girona)