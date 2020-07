La Segoviana llega invicta al play-off

La Gimnástica Segoviana afronta la última semana antes del primer partido decisivo de la fase de ascenso a Segunda B frente a la Arandina, en la semifinal del play-off que se disputará en Palencia, con buenas vibraciones. Logró imponerse en los dos partidos amistosos preparatorios para esa cita disputados en apenas una semana frente al Toledo y el CDA Navalcarnero.

En el caso de los madrileños llegaban a La Albuera con la vitola de ser primeros en el momento del confinamiento en el grupo VII, en el que compiten los equipos de la Tercera división madrileña. Además, Manu González, técnico azulgrana, destacó durante la semana que era un equipo de un perfil muy parecido a la Arandina, rival gimnástico en el primer peldaño para conseguir el ascenso de categoría.

Diego Gómez vio puerta justo antes del tiempo de descanso / JUAN MARTIN

Así se demostró en el campo, donde los madrileños ofrecieron más resistencia que el Toledo una semana antes. Los rojiblancos, aunque ayer vistieran de amarillo, consiguieron asfixiar el centro del campo de la Segoviana durante los primeros treinta minutos. No lograba la Sego llegar con peligro a la meta rival ante la fuerte presión que ejercía en el centro de campo el Navalcarnero en ese tramo del partido. Las mejores ocasiones fueron para los visitantes.

El número 22 de los visitantes, sí el número 22, porque nuevamente no se ofrecieron alineaciones oficiales. Que digo yo que no hubiera pasado nada, y no creo que fuera motivo de contagio; estrelló un balón en el travesaño de la portería defendida por Christian, y poco después de la pausa de hidratación, el mismo jugador estuvo a punto de aprovechar un despiste defensivo de la zaga local, pero en esta ocasión el meta gimnástico le ganó la partida con una gran parada.

El canterano, Arévalo, mandó un balón al poste en el que pudo ser su primer tanto como azulgrana / JUAN MARTIN

Desde ese momento, el Navalcarnero comenzó a acusar el esfuerzo físico y la Sego vio la oportunidad. Chupo sirve un buen balón desde la izquierda, y Diego Gómez marca de cabeza justo antes de pitar el descanso. Premio a la Gimnástica que supo sufrir, trabajar y esperar su oportunidad.

En la salida los azulgranas jugaron con Christian, Chupo, Rui, Viti, Javi Marcos, Manu, Astray, Iván Sáles, Dani Calleja, Abad y Diego Gómez. Tras el descanso entraron David en la portería, Elías, Alex Conde, Dani Arribas, Ivi y Javi Borrego. Solo quedó fuera de la convocatoria Adrián, que no participó por precaución al estar tocado y el cuerpo técnico prefirió no forzar.

Con el marcador a favor y la renovación de los jugadores en el campo, los azulgranas se mostraron muy superiores al Navalcarnero. En el minuto 51, Chupo consiguió el segundo gol en un disparo desde fuera del área lo que dejaba tocado a los rivales.

Rui ocupó el centro de la defensa junto con Viti en el partido frente al Navalcarnero / JUAN MARTIN

Manu González aprovechó para seguir dando minutos a jugadores del equipo juvenil, que poco a poco se integran en la dinámica del primer equipo con desparpajo y solvencia. En el minuto 67 entraron al campo Barbudo, Arévalo y Balta. Y prueba de ello es que Arévalo a punto estuvo de hacer el tercero, dejando un duro disparo que impacto en el poste en el minuto 70.

En el 79, Alex Conde consiguió el tercer tanto azulgrana con otro buen disparo desde fuera del área ante el que poco pudo hacer el meta visitante. El duelo parecía decantado, pero el Navalcarnero tiró de orgullo y en el tramo final acortó diferencias con goles en el minuto 83 y 86.

Un buen partido para la Gimnástica Segoviana frente a un rival competitivo que ayuda a dejar un buen sabor de boca en el club gimnástico de cara a los momentos decisivos de la Liga, en el que se dirimirá si la Sego el año que viene asciende, o sigue un año más en Tercera División.