La Ertzaintza alerta de una nueva campaña de llamadas extorsivas

Los especialistas del Área de Delitos Contra las Personas de la Ertzaintza han detectado en los últimos días una oleada de llamadas telefónicas en las que se pide un rescate por un familiar próximo. La investigación ha permitido determinar que algunas de estas llamadas provenían de un país extranjero como en ocasiones anteriores. Los especialistas recomiendan mantener la calma e intentar verificar la situación real de la víctima.

En la última semana, el grupo especializado en la persecución de secuestros extorsivos del Área de Delitos Contra las Personas de Ertzaintza ha detectado un aumento de este tipo de delito. Entre el día 9 y 10 de este mes de julio se han registrado una decena de llamadas telefónicas en las que se exigía el pago de un rescate por la liberación del familiar.

Estas llamas tienen en común que se dirigen a titulares de teléfonos fijos donde el comunicante manifiesta que la hija de los receptores de la llamada está secuestrada y para su liberación exigen una cantidad de dinero que ronda los 10.000 euros. Los delincuentes tratan de intimidar y atemorizar a las familias, generando un gran desconcierto, angustia y temor entre ellas.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza han permitido averiguar que algunas de las llamadas extorsivas provenían de un teléfono radicado en Chile. Esto hace pensar a los investigadores que podría tratarse de una nueva oleada de llamadas, como ya ocurrió en ocasiones anteriores.

MANTENER LA CALMA Y VERIFICAR LA SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA

Los investigadores del Área de Delitos Contra las Personas señalan que es fundamental mantener la calma e intentar verificar la situación real de la persona supuestamente secuestrada, que suele ser la hija o hijo de la víctima. Para ello, debería comprobar si se encuentra en el lugar donde debería estar en ese momento: centro educativo, trabajo, domicilio. Los especialistas piden que el pánico no bloquee la capacidad de cada uno para analizar la situación y actuar racionalmente: debe valorarse que la situación puede no ser real y que puede tratarse de un fraude.

También se recomienda no hacer el pago de la cantidad exigida y ponerse en contacto de inmediato con la Ertzaintza a través del teléfono de Emergencias 112. Los agentes realizarán las correspondientes comprobaciones sobre el paradero real de la persona supuestamente secuestrada y llevarán a cabo las indagaciones que permitan localizar y detener a los delincuentes. Se debe tener en cuenta que la imposibilidad de no poder contactar con la persona supuestamente secuestrada puede deberse a que esté en una zona sin cobertura o donde no pueda tener encendido su móvil (cine, universidad, centro escolar...).

Además, los especialistas piden que se denuncie esta clase de delitos, ya que es la única manera de identificar a los autores y que extorsiones similares no se repitan el futuro.