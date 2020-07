El enésimo capricho de Çolak: el turco no se presenta a entrenar

Por si el Deportivo tuviese pocos problemas, ahora se le suma otro. La posible indisciplina de Emre Çolak abre un nuevo lío en Abegondo. El turco no se presentó al entrenamiento de este lunes y lo hizo sin justificación a nadie. El turco no informó al club de su ausencia y desde el Deportivo no lograron contactar con él. Çolak se ausenta por lo tanto sin permiso y su desplante indignó a la mayor parte de sus compañeros.

O tempo pon a cadaquén no seu sitio. A túa volta, das peores noticias do ano. FORA DO DEPOR! @emrecolak1010 pic.twitter.com/cppA6ryMyD — Riazor Blues (@RB1987Oficial) July 13, 2020

El Deportivo, por su parte, esperará al miércoles, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos tras la jornada de descanso, para saber cuál es la explicación que da el jugador. Si no se presenta tampoco ese día, el club emprenderá medidas disciplinarias inmediatas, algo que igualmente hará en caso de que la explicación que del jugador no justifique su ausencia.

Emre Çolak ya dejó ver este domingo su enfado. Tras ser odenada su entrada en el terreno de juego, el jugador se recreó varios minutos para atarse las botas y ponerse la camiseta blanquiazul antes de saltar al terreno de juego, retrasando así el cambio que pretendía Fernando Vázquez. Por otro lado, también fue prácticamente el primero en salir del estadio de Riazor, apenas unos minutos después del pitido final.

Pataletas en Instagram

El turco Çolak ha utilizado sus redes sociales en los últimos meses para cerrar la puerta a una continuidad en el Deportivo. Sus mensajes de constantes despedidas del club antes de tiempo dieron a entender que su vinculación con la camiseta del Depor era escasa. Su último movimiento fue el de eliminar todo rastro de su último paso por Riazor al borrar la mayor parte de sus fotos como jugador del Deportivo.

Çolak fue incorporado por el Deportivo en el mercado invernal, se estrenó con un gol y expulsión en la victoria ante el Racing de Santander en enero y no ha tenido todo el protagonismo que esperaba en su segunda etapa como blanquiazul.

El Deportivo, que ha perdido los dos últimos encuentros, se encuentra cerca de las posiciones de descenso a Segunda División B a falta de dos jornadas para el final del campeonato.