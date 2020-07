Semana de Gran Premio en el Circuito de Jerez

Jerez arranca el maratón de grandes premios del Campeonato del Mundo MotoGP 2020 este próximo fin de semana. Sin público en sus gradas por la pandemia del Covid-19, lo hará con dos eventos consecutivos, el Gran Premio Red Bull de España con el que se reinicia el certamen (17, 18 y 19 de julio), y el Gran Premio Red Bull de Andalucía, justo el fin de semana siguiente los días 24, 25 y 26. Con este intenso calendario de carreras, la actividad en el circuito estos días está siendo incesante tanto en la pista para dejarla lista para el inicio de los primeros entrenamientos, como en el propio paddock con la llegada de los equipos que ya han comenzado el montaje de sus estructuras.

El Circuito de Jerez será por tanto la prueba de fuego del reinicio del mundial donde Dorna, empresa que organiza el campeonato, implantará estrictos controles sanitarios para garantizar la salud de todo el personal y minimizar riesgos.

El MotoGP al igual que el deporte en general, está inmerso en una temporada afectada por unas circunstancias extraordinarias, marcada por la crisis sanitaria mundial del Covid-19 que afectó de pleno al inicio del certamen allá por el mes de marzo, no pudiendo estrenar temporada la clase reina de MotoGP, si bien, tanto Moto2 como Moto3, sí disputaron el primer Gran Premio del año, celebrado en el Circuito de Losail en Qatar ya que en el momento del cierre del espacio aéreo ambas clases ya se encontraban allí donde habían celebrado unos entrenamientos oficiales, no así la clase de MotoGP que ya no pudo viajar al país qatarí por las restricciones impuestas a nivel mundial. Un tanto de lo mismo le ocurría al mundial de MotoE que estaba programado iniciar certamen precisamente aquí en Jerez en la fecha inicial de mayo pospuesto finalmente para su estreno este fin de semana.

El paddock va tomando forma

Desde ayer domingo, los equipos de MotoGP que aguardaban en el exterior de las instalaciones su acceso al interior del circuito, tuvieron vía libre a partir de las 11 de la mañana para acceder y comenzar a instalarse en boxes y otras áreas del paddock. Un trabajo que continuará en el día de hoy con el acceso al paddock de los equipos de Moto2, Moto3 y suministradores técnicos.

El miércoles 15 test oficial para todas las clases en liza

Después de más de 4 meses sin rodar con las motos de competición (la mayoría de pilotos han podido entrenar de forma individual, una vez las autoridades levantaron las restricciones, ya sea en la especialidad de velocidad en circuito, motocross...) y antes de que el viernes se reanude la temporada con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de España, todas las categorías en liza, MotoGP, Moto2, Moto3 y MotoE, tendrán este próximo miércoles, una jornada de test oficial donde los pilotos podrán desentumecer músculos, aclimatarse de nuevo al pilotaje de sus monturas.. En definitiva, volver a retomar sensaciones con sus máquinas de competición. Los horarios serán los siguientes: 08.30-09.00 (MotoE) 09.10-09.50 (Moto3) 10.00-11.30 (MotoGP) 11.40.-12.20 (Moto2)12.30-13.00 (MotoE) 13.10-13.50 (Moto3) 14.00-15.30 (MotoGP) 15.40-16.20 (Moto2) 16.30-17.00 (MotoE)

Comienzan las carreras…

A nivel deportivo, la concentración de grandes premios (13 en total) en sólo 5 meses será todo un reto para los pilotos. Y es que será una temporada donde los "0" en el casillero por caída, rotura o no entrar en los puntos, penalizarán en exceso y las estrategias y regularidad primarán en un campeonato corto disputado sólo por el momento a nivel europeo en sedes dobles en algunos casos y relativamente cercanas. Un esfuerzo de concentración supremo para los pilotos que deberán hilar fino y analizar con sus respectivos equipos las estrategias en cada carrera tratando de minimizar riesgos y afrontándolos cuando sea estrictamente necesario.

En MotoGP parte como favorito Marc Márquez. Seis entorchados en la clase reina es su carta de presentación. Domina con mano de hierro la categoría en la que ha sido campeón los años 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Sólo se le escapó el título de 2015 (que fue a las manos del también español Jorge Lorenzo), para contar con una larga serie de títulos consecutivos. Es por tanto, el hombre a batir en una estructura Honda-Repsol que comparte esta temporada 2020 con su hermano Alex, que se estrena en la categoría y que la temporada próxima seguirá con HRC pero en la estructura satélite LCR de Lucio Cecchinello, como así se ha anunciado hoy, mientras que su lugar en el Repsol Honda durante las temporadas 2021 y 2022 será ocupado por Pol Espargaró. Enfrente, los rivales de los últimos años encabezados por el piloto de Ducati, Andrea Dovizioso, que consiguió dos victorias el año pasado y precisamente a dos semanas vista del inicio del certamen se fracturaba la clavícula practicando Motocross por lo que será toda una incógnita el estado de forma con el que llegue a Jerez. Maverick Viñales (Yamaha) y Alex Rins (Suzuki), finalizaron tercero y cuarto del campeonato 2019, ambos con dos victorias en sus casilleros y a buen seguro reivindicarán en esta corta temporada su candidatura al título. Otro de los aspirantes, con unas expectativas muy altas tras su espectacular temporada de estreno en la categoría, es el piloto francés Fabio Quartararo que fue capaz de plantar cara al campeón español en algunos grandes premios como el de Jerez. Sin duda para la afición, Quartararo fue todo un descubrimiento y es de esperar que ya con una temporada de rodaje y experiencia, consiga victorias y la regularidad suficiente para ser firme candidato al título de la categoría.

En Moto2 y Moto3, únicas categorías que iniciaron el campeonato el pasado mes de marzo, las quinielas siguen abiertas, si bien, tanto el japonés Testuta Nagashima en Moto2, como el español Albert Arenas en Moto3, llegan a Jerez como líderes en sus respectivas categorías al ser los ganadores de la cita inaugural de Qatar.

En Moto2, Tetsuta Nagashima encabeza la general seguido por los italianos Lorenzo Baldassarri y Enea Bastianini. En esta categoría, el mejor español en la general es el valenciano Jorge Navarro que es sexto con 10 puntos, mientras el también valenciano Aron Canet es octavo, siendo noveno de la general el también español Xavi Vierge. En Moto3, al liderato que ostenta el español Albert Arenas, le siguen en segunda y tercera posición el británico John Mcphee y el japonés Ai Ogura, mientras entre los diez primeros encontramos a tres jóvenes pilotos españoles como son: Jaume Masia que es cuarto, Jeremy Alcoba, séptimo, y Raúl Fernández en la décima plaza.