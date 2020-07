El ayuntamiento de Murcia redactará todos los proyectos de urbanización en el área del soterramiento

El Ayuntamiento de Murcia se encargará de la redacción de todos los proyectos de urbanización y reordenación del tráfico en el área que quedará liberada con el soterramiento de las vías del tren, si bien los costeará la sociedad Murcia Alta Velocidad.

Así lo ha anunciado el alcalde la capital, José Ballesta, en la reunión de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, que ha destacado la firma del convenio que dará al Ayuntamiento la potestad de redactar esos proyectos, que forman parte de la iniciativa denominada "Conexión Sur", y que incluyen, entre otros, la urbanización de la zona liberada por el soterramiento, del entorno de la estación del Carmen y de las zonas anejas al actual trazado de las vías.

También los proyectos de estudio de reordenación del tráfico en toda la zona, los del tratamiento de las zonas soterradas, y los de creación de una estación de autobuses y un aparcamiento subterráneo, entre otros.

Ballesta ha subrayado que se trata de iniciativas "trascendentales" para el desarrollo de la ciudad y que no tendrán coste para el Ayuntamiento, ya que será la sociedad Murcia Alta Velocidad la encargada de sufragarlos.

Por su parte, la Comunidad Autónoma considera "imprescindible" que el Estado complete la inversión en las obras para la llegada de la Alta Velocidad a la Región de Murcia para la reactivación de la economía regional tras la crisis del coronavirus, según el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que arguye que "cada millón de euros de inversión supone la creación de 14 puestos de trabajo directos y 18 indirectos, y la mitad de ese dinero se recupera vía impuestos".

Declaraciones previas a la reunión del Consejo de Administración Murcia Alta Velocidad en la que solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conocer el grado de ejecución de las obras y el calendario previsto para el despliegue de la infraestructura.

El consejero ha cifrado el impacto de la infraestructura citando los estudios de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que concluyen que cada euro que se invierte en una infraestructura del nivel del AVE genera 1,92 euros en el Producto Interior Bruto (PIB).

Y ha mostrado su inquietud por el soterramiento de las vías de más de cinco kilómetros, entre la estación del Carmen y los barrios de Barriomar y Nonduermas en Murcia, cuyas obras están "totalmente paradas desde el pasado mes de noviembre", y son la continuidad de las que actualmente están en ejecución entre Santiago El Mayor y la Senda de los Garres.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha advertido que el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que "no tiene autoridad para criticar retrasos en el AVE porque la Comunidad aún debe su parte".

Serrano ha advertido que la Comunidad aún no ha abonado los "diez millones de euros" que tendría que haber ingresado en su totalidad a 31 de enero de este año. Por eso, "no entendemos cómo Díez de Revenga tiene la osadía de criticar supuestos retrasos en las obras del soterramiento del AVE, cuando la primera administración que no está cumpliendo con sus obligaciones económicas en la suya".

Asimismo, explica que "para colmo durante la reunión de esta mañana hemos tenido conocimiento de que tampoco la Comunidad ha puesto su parte de la fase cero, 14 millones de euros, hecho que preocupa mucho a Adif, tal y como ha constatado hoy". Además, asegura que "no se ha producido retraso alguno, es más, están ejecutados a día de hoy más de 90 de los 600 millones de euros presupuestados".