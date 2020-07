Ya están abiertos los parques infantiles de Pontevedra, una vez que la Concellería de Desarrollo Sostible e Medio Natural estableció los límites de aforo de cada zona de juego, adquirió los dispensadores de hidrogel para instalarlos nos sus accesos y elaboró una cartelería específica con las medidas especiales de protección contra la Covid-19 que los niños y sus familias deberán respetar en la nueva normalidad.

Unos carteles que están en los accesos a los parques infantiles y que lleva incorporada como vigilante a uno de los personajes más célebres de Pontevedra, el Loro Ravachol, que se encargará de recordar la importancia de tener ‘ Sentidiño!’ y de respetar las normas y aforos.

El concejal Iván Puentes, explicó que la empresa Garocaprim SL realizará tareas de desinfección diarias para cumplir con las directrices establecidas desde la Xunta.

Entre las reglas que deberán cumplir los niños y sus familias están la de no sobrepasar en ningún momento el aforo máximo de personas que pueden permanecer al mismo tiempo en el recinto del parque infantil; la necesidad de desinfectar convenientemente las manos con la solución hidroalcohólica que está en la entrada (los dispensadores se irán instalando de manera progresiva) o, en el caso de menores de 2 años, con una solución jabonosa, y el cumplimiento de medidas básicas de autoprotección, como la higiene frecuente de manos, no toser directamente al aire o en las manos, no tocar la cara, la nariz y los ojos y abandonar el recinto ante cualquiera síntoma compatible con la Covid-19.

Los aforos de los parques son estos:

Gafos 25

Campo da Torre 15

As Palmeiras (maiores) Xardíns de Vincenti 25

As Palmeiras (pequenos) Xardíns de Vincenti 25

Barcelos 90

O Cogumelo Campolongo 20

Campolongo Praza Constitución 60

San Amaro (Carrasqueira) 12

Maruxa Mallo acceso dende a rúa Maruxa Mallo 20

Gaiteiro Ricardo Portela 20

Soutos 20

Xulgados avenida Conde Bugallal 15

Oito de Marzo 30

Ponte Boleira 12

Portugal rúa Portugal 18

Bélxica rúa Bélxica - Monte Porreiro 30

Área deportiva rúa Irlanda - Monte Porreiro 10

Irlanda acceso dende a rúa Irlanda 12

Biosaludable Irlanda acceso dende a rúa Irlanda 4

Luis Otero Praza de Pasarón 16

Xunqueira de Lérez, Illa das Esculturas Rúa Celso Emilio Ferreiro 60

O Barco Praza de Valentín García Escudero 16

Pasarela do Tren rúa 12 de novembro 18

Santa Clara acceso dende a rúa Santa Clara 16

A Corvorana rúa da Corva - rúa Santa Lucía 12

Xunqueira de Ponte Sampaio (próximo á praia do Verduxo) 20

Estribela Avd. do Marqués de Valterra – Estribela 20

Os Praceres rúa Areal - Praceres - Lourizán 12

Área deporEva Os Praceres Praza da Igrexa - Praceres - Lourizán 10

Fonte Santa rúa Fonte Santa (próximo rúa Rosalía Castro, baixo autopista) 10

Barcelos area praza de Barcelos (xogos de area) 6

As Regas praza das Regas 12

Pontemuiños Rúa das Camelias - rúa Martos 15

Mirador Monte Porreiro acceso rúa Dinamarca Monte Porreiro 16

Mirador Monte Porreiro pequenos acceso rúa Mirador Monte Porreiro 12

Tafisa acceso rúa José Malvar 10

Pistas deportivas Barcelos Praza de Barcelos (tres pistas, duas pechadas) 20

Pistas deportivas de Campolongo (piscina)

Praza de Galicia 20