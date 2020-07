"Se acaba una temporada con la sensación de que nos quedan muchos años malos del Sporting"

Antón Meana empieza a hacer balance de la temporada. "Hubo un cambio en la temporada que fue la victoria en Santander. Si llega a perder podríamos pensar en lo peor. Es una temporada muy mala y no tiene pinta de que la próxima va ser mejor", apunta.

El periodista gijonés recuerda que "el año no tenía que ser tan malo. Venía gente como Javi Fuego para darle al equipo más poso, Manu Gargía con la vitola de jugador ilusionante, había un entrenador de la casa como José Alberto para dar con la ecla del sportinguismo. Era un año, no a lo mejor para subir, pero sí de estar arriba toda la temporada. Al final ha sido muy malo y ahora sin el director deportivo que empezó, sin el entrenador que empezó se acaba una temporada con la sensación de que nos quedan muchos años de mal Sporting. Lo que percibo en la ciudad es que no hay brotes verdes y un tufo de larga travesía en el desierto".

En cuanto a la plantilla "al Sporting no lo veo bien posicionado para el año que viene. Me cuentan que la dirección deportiva está buscando jugadores muy físicos para el centro del campo. De orígen africano para tener un fútbol rocoso y creo que va a llegar tarde a muchas operaciones. Desconozco cómo será el verano pero necesita una vuelta entera y no sé si Javi Rico es la persona idónea para hacerlo".

Cree Antón que este es el momento de los chavales que vienen de abajo. "Hay jugadores que ya tendrían que haber tenido partidos. Esto de dar minutos a jugadores que no van a dar más no vale. Deberían servir para que gente de la casa llegue a la próxima temporada con tres partidos más. Tienes 20 jugadores con contrato que no los querríamos ni para nuestro pero enemigo".

¿Y el entrenador? La apuesta del periodista sigue siendo Juan Ramón López Muñiz. "Él creo que sabe que la puerta está entreabierta. Ficharía a un entrenador que conozca la categoría, el fútbol español y de la casa. No entiendo tampoco porque Alejandro Menéndez nunca está en las quinielas. A lo mejor si este tipo de opciones te fallan tienes que buscar un perfil más similar a Manolo Preciado. Un entrenador con ascendencia sobre los jugadores, con el poso suficiente... Se me ocurren nombres como Joaquín Caparrós o Manolo Jiménez". Considera que "si no se engaña a la gente, se le dice que se va construir el Sporting... eso lleva tiempo. Es muy dificil hacerlo en cinco o diez meses. Si todos entendemos esos riesgos y si el club vende con cierta mano izquierda eso, podría ver a Ablardo, Muñiz, Alejandro... Ahora bien, si vendes el año del ascenso a lo mejor te alejas".