Sladjana Topic, refuerzo de lujo para el CB Lanzarote Puerto del Carmen

La jugadora bosnia Sladjana Topic se ha convertido en el último refuerzo para el CB Lanzarote Puerto del Carmen para disputar la próxima temporada de la Liga Guerreras Iberdrola. Se trata del tercer fichaje del conjunto amarillo tras la llegada de la argentina Cati Benedetti y la chilena Antonella Piantini, lo que junto a las renovaciones de Mary Sánchez, Neus Llorens y las hermanas Lucía y Cristina Betancort comienza a apuntalar la plantilla de Miguel Ángel Lemes para temporada en la máxima división del balonmano femenino español.

El equipo tiñosero consigue con Topic experiencia tanto en la liga de su país como en Francia y España donde ha vestido las camisetas del Marina Park, Handbol Amposta y el Rocasa Remudas Gran Canaria. Jugadora con una carrera deportiva más que destacable, viene de conseguir el subcampeonato en la segunda división francesa, donde fue nombrada mejor defensa, y caer en semifinales de la Copa de Francia.

Topic, de 37 años de edad, destaca por su fortaleza física, 1.77 metros de altura y 76 kilos de peso, y su ilusión y ambición, más propias de una veinteañera. Topic, desde las Islas Guadalupe, se sinceraba con la isla conejera en mente, "parece que las islas este año son mi destino. Para mi todo eso de Lanzarote ha sido un giro inesperado, iba a empezar otros proyectos en otra parte del mundo pero ha surgido Lanzarote y he puesto todo en espera lo que tengo aquí y en Francia y rumbo a Lanzarote”.

Sladjana Topic recuerda Lanzarote pues “hace diez años, eso no me hace más joven, con Rocasa hicimos un stage en Club La Santa. Para mí es como cerrar un círculo porque mi carrera profesional empezó en España. La defensa me gusta muchísimo, es lo que me encanta del juego, me encanta defender. He hablado con Miguel Ángel Lemes y tengo muy buenas impresiones del equipo, he visto algunos partidos, lo que he visto me gusta porque es un equipo expresivo y me corresponde totalmente. Es un club humilde, cercano y con historia, con una filosofía y un entorno en los que me siento muy bien vamos a vivir una temporada muy interesante y esperemos que a final de temporada los objetivos se consigan”.

Con 37 años, Topic realza su "ilusión y ambición en esta temporada, el balonmano para mi es una pasión, un modo de vida, tras más de 20 años de profesional de balonmano para mi es todo, nos llena emocionalmente, no sé si este año lo dejaré pero es muy difícil tomar esa decisión, mientras el cuerpo aguante sigue la cabeza".

El entrenador tiñosero, Miguel Ángel Lemes, valora más que positivamente la llegada de Topic pues “aglutina varias cualidades que buscábamos en una jugadora. Buscábamos una pivote experimentada, una buena defensora, una jugadora que conociera la liga y una jugadora que hablara castellano. Pues ella cumple con creces con lo que buscábamos. Es una jugadora muy sacrificada, con un físico portentoso y nos va a venir muy bien para nuestra defensa 6:0. En ataque gana muy bien la posición en el pivote y tiene mucha calidad de lanzamiento”.

Lemes reconoce que “lo que me ha convencido para ficharla es la ilusión que mostró desde la primera conversación, las ganas con las que afronta este nuevo reto y la convicción que ella misma tiene de que el objetivo de la permanencia se iba a conseguir. Creo que va a aportar mucho al equipo, y por su carácter se adaptará muy bien al grupo”, concluye el entrenador tiñosero.