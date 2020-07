Pere Aragonès: "Nos encontramos con una mala decisión judicial. Entre un juez y un médico, lo tendría claro"

Primera reacción del gobierno catalán ante la decisión de una juez de Lleida de tumbar su decisión de endurecer el confinamiento de Lleida. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en una entrevista a SER Cataluña ha advertido que "Las medidas se hacen para proteger la salud de las personas y no entramos en una batalla competencial ni partidista. Ya hemos pasado por aquí y sabemos que toca hacer cuando hay riesgo de expansión descontrolada del virus. Lo hicimos en la Conca de Òdena y no hubo oposición judicial. Ahora, paradójicamente, una juez ha decidido no ratificarla "

Según Aragonés, "Nos encontramos con una mala decisión judicial. Entre un juez y un médico, a la hora de proteger mi salud, yo lo tendría claro. Analizaremos todos los caminos jurídicos para aplicar estas medidas. No hemos tenido ninguna alerta que jurídicamente hubiera ningún problema y creo que no habrá. Hay que priorizar la salud comunitaria y sería un error judicializar la lucha contra la pandemia. Hay diferentes caminos y los exploraremos para poder aplicar estas medidas "

El número dos del Gobierno también ha indicado que "Nos recomiendan adelantarnos a la situación y creemos que estamos en la línea absolutamente acertada"

Y en cuanto a la protesta de ayer en Lleida, ha advertido que "las medidas que se están tomando en el Segrià son para proteger la salud de las personas, no tienen otro objetivo, también los 300 que ayer se manifestaban"

Fuera de la lucha contra el coronavirus, Pere Aragonés afirma "entendemos que la mesa de diálogo con el Gobierno central es un instrumento útil", desmarcándose de las críticas de Quim Torra. Y comentando las elecciones vascas y gallegas, dice que ha habido "un buen resultado" desde un punto de vista independentista y de izquierda: "estamos muy satisfechos"