La reducción del sueldo anual del Equipo de Gobierno de Motilla no se aprueba por los votos de Vox

Este martes se celebraba en Motilla del Palancar el pleno extraordinario convocado por la oposición compuesta por el Partido Popular, Siempre Motilla, Vox, e Izquierda Unida. El Orden del día estaba compuesto por tres puntos, entre los que se encontraban la modificación de periodicidad de las sesiones plenarias, la reforma de la mesa de contratación y la reducción de sueldo del Equipo de Gobierno motillano. En genral, la oposición se ha mostrado descontenta con la labor del PSOE y pide más diálogo y trabajo.

Los concejales han decidido por unanimidad la realización de las sesiones plenarias cada mes, y no cada dos como se estaba realizando durante esta legislatura. Será el último jueves de cada mes y cabe destacar que parece haber acuerdo para no realizar estas sesiones en agosto y diciembre. La oposición calificaba como necesaria esta medida para, en palabras del concejal de IU, Jesús Martínez, “evitar trastabillar la labor de la oposición”. Por su parte, Pedro Javier Tendero, alcalde de la localidad, ha defendido la periodicidad bimestral ya que “servía para tener una tramitación más ágil y adecuada además para abaratar los costes que supone, unos 6.000 euros”.

También se ha aprobado por unanimidad la modificación de las mesas de contratación, por lo que Pedro Javier Tendero no será presidente de este organismo. Desde la oposición se pedía que la presidencia no estuviera compuesta por ningún cargo político, por lo que la responsabilidad caerá en un funcionario o técnico. Todos los grupos de la oposición han defendido esta propuesta ya que consideran que “o están todos o ninguno”. En caso de que los partidos tuvieran voz y voto en esta mesa, supondría la necesidad de unos veinte funcionarios, por lo que se ha pedido que el alcalde tampoco conforme el organismo para evitar esa situación.

Pedro Javier Tendero ha defendido su cargo mencionado que Jesús Ángel Gómez, concejal de Siempre Motilla, y Jesús Martínez, de Izquierda Unida, fueron los presidentes de esta misma mesa durante su gobierno. Estos han aclarado que los demás partidos políticos si tenían representación en ese período. Además, Jesús Martínez ha pedido transparencia máxima en la mesa de contratación por parte del presidente. Vox ha seguido con esta línea, pero distanciándose de las palabras transmitidas por el concejal de Izquierda Unida, las cuales Pedro Javier Tendero ha definido como “acusaciones sin pruebas”.

La bajada de sueldo del equipo de gobierno ha sido el punto más tenso y largo del pleno. Con un voto en contra y una abstención del grupo político VOX, no se ha procedido a bajar el sueldo al equipo de Gobierno motilllano. Guillermo Martínez Huerta ha defendido esta votación como “otra oportunidad” ya que no quiere inestabilidad política en Motilla del Palancar. Huerta ha preguntado a los demás concejales cuál sería la alternativa para Motilla en caso de que dimitiese el gobierno actual.

La oposición al completo, incluido Vox, no entiende que un grupo de cinco concejales cueste más que los siete de la anterior legislatura. Jesús Ángel Gómez, de Siempre Motilla, ha sido el más duro con el alcalde motillano y le ha pedido que “demuestre que no le importe el salario”, destacando que no se trata de una bajada de sueldo sino de un “reajuste”. Además, Gómez ha llegado a declarar que “lo mejor es que deje la alcaldía (…) si hace falta nos vamos los dos”.

Por su parte, la concejala socialista Yolanda Madrigal ha defendido la labor de sus compañeros y el salario que estos tienen destacando su gran labor y rsponsabilidad. Con 6 votos a favor de reducir el sueldo al Equipo de Gobierno, 6 en contra y una abstención, Pedro Javier Tendero, como voto de caridad del alcalde, no ha aprobado la reducción de los cargos públicos.