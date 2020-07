El Villarreal cae ante la Real a balón parado y tendrá que esperar para sellar su pase a Europa

La Real Sociedad logró una importante victoria (1-2)ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica en su lucha por jugar en un duelo en el que los donostiarras fueron mejores a lo largo de todo el choque que un equipo castellonense que ofreció su peor versión desde la vuelta del campeonato y que desaprovechó la primera opción de los locales de certificar su presencia en la Liga Europa.



La Real comenzó el partido con mucha intensida, ejerciendo una presión asfixiante al rival que el Villarreal trataba de salvar tocando bien el balón para que el dominio del equipo donostiarra no se tradujera en ocasiones de gol.



No sería hasta los doce minutos de partido cuando llegó la primera gran ocasión y por partida doble, pero si el remate de Gorosabel se encontró con una buena respuesta de Asenjo, aún más espectacular fue la parada a remate de volea de Isak pocos segundos después que evitó que se inaugurase el marcador.



El partido avanzaba y era la Real el equipo con más decisión y llevando la iniciativa en terreno rival. Así, no sería hasta el minuto 24 cuando el Villarreal puso a prueba a Moyá en una buena maniobra de Ontiveros, que se internó en el área y su remate con el interior del pie derecho lo rechazó el meta del conjunto donostiarra.



En la última fase de este primer tiempo el Villarreal se liberó un poco del dominio visitante, pero el equipo de Imanol Alguacil mantuvo buena parte del control sobre el juego y estuvo más cerca del gol que un equipo local con las ideas menos claras que en los partidos más recientes.



El segundo tiempo se abrió de forma similar al primer periodo, con la Real manteniendo una presión arriba que incomodaba notablemente al juego del equipo de Javi Calleja, que buscaba serenar el juego para encontrar la versión que ha exhibido desde que se reanudó el campeonato.



El esfuerzo de la primera parte y del arranque de la segunda y el fuerte calor empezaron a hacer mella ligeramente en el conjunto guipuzcoano y el Villarreal adelantó metros. También los cambios de Calleja ayudaron momentaneamente a mitigar en parte el dominio territorial tan acusado de la Real.



Pero a pesar de la ligera mejoría del Villarreal y el descenso de la intensidad de los visitantes, el mayor empeño de la Real tuvo recompensa con el gol de cabeza de William José a la salida de un córner a los 61 minutos de partido.



Lejos de reaccionar de forma inmediata el Villarreal, fue la Real la que pudo sentenciar el partido, primero en el minuto 64 en un nuevo córner que no aprovechó Llorente en el remate y luego en el minuto 70 en un contragolpe que salvó con apuros con el pie Asenjo.



El partido recobró ritmo con el gol visitante, lo que benefició a la real, que finalmente alcanzó su objetivo de ampliar la ventaja nuevamente a la salida de un córner que remató en el segundo palo Diego Llorente para dejar contra las cuerdas a un Villarreal que tenía la oportunidad de certificar en este partido su presencia en la Liga Europa.



La Real no bajó su empuje pese a su ventaja, pero el Villarreal logró acortar distancias y meterse en el partido en la recta final tras una gran jugada de Samu Chukwueze que finalizó en gol Santi Cazorla.



El gol local llegó cuando más tocado parecía el Villarreal aunque no tuvo el efecto deseado de reactivar un partido que parecía decantado para el cuadro donostiarra y que finalmente se llevó el conjunto vasco sin grandes apuros..