La Xunta reclamará al Ministerio una auditoría de la planta de Alu Ibérica

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el comité de empresa de Alu Ibérica, antigua Alcoa, en A Coruña. Primera cita pública tras ganar las elecciones gallegas del pasado domingo. Tras más de tres horas de reunión a puerta cerrada en el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, se ha comprometido a remitir una carta al Ministerio para solicitar de manera urgente una auditoría de la planta de A Grela, técnica y financiera, para conocer si la empresa ha cumplido con sus compromisos de inversión y mantenimiento de la planta. Conde considera que debe ser el Estado y no la Xunta quien tiene competencias para realizar la inspección y comprobar lo prometido.

Una reunión que se produce dos días después de que Feijóo revalidara la presidencia de la Xunta. Era un compromiso adquirido con el comité. El presidente gallego no compareció, no obstante, tras la cita con los trabajadores del aluminio coruñés: "O Ministerio foi o garante de este acordo e o que coñece o alcance non solo da planta de Coruña, tamén da de Aviles dende que se constituoiu a mesa industrial houbo un compromiso para dar unha solución integral polo tanto entendemos que o goberno ten lexitimidade para poder esixir esta auditoría e se poda constatar que se están a cumplir todolos compromisos asumidos na mesa".

Los trabajadores reclaman el Estatuto de las Electrointensivas

Los trabajadores, en la línea de lo que vienen demandando desde hace meses, reclaman la auditoría pero también que el Gobierno cumpla su compromiso de aprobar el Estatuto de las Electrointensivas. Dentro de la planta, aseguran, se está dejando caer la producción: A partir de ahí, ter toda a documentación para determinar as responsabilidades. Tamén en necesario que o Gobierno aprobe o estatudo de empresas como a nosa, que están esperando ter un prezo competitivo para rearrancar as cubas de electrolisis".

Los trabajadores aseguran que la empresa sólo mantiene activo uno de los dos hornos de electrolisis y que no se está llevando a cabo un mantenimiento de las instalaciones, con huecos de hasta cuatro metros en el recubrimiento del tejado de la nave.