Ganar y esperar un milagro en varios campos para seguir con opciones de Europa League

El "efecto Voro" esta vez no ha funcionado. Como él mismo ha dicho en la rueda de prensa previa al partido de la penútima jornada de Liga, "Voro no tiene una varita mágica". Con o sin varita, sí que logró el objetivo con el que llegó al banquillo en las cinco ocasiones precedentes, pero esta vez no va a repertirse la historia salvo milagro.

Porque sólo un milagro futbolístico permitiría al Valencia jugar en Europa la próxima temporada. El equipo empezó la mini liga post confinamiento a cinco puntos de la Champions y metido en posiciones de Europa League y ahora, a falta de dos jornadas para el final del campeonato, está a 16 puntos del cuarto y sin apenas opciones de jugar ni tan siquiera las eliminatorias previas de la segunda competición europea.

El Valencia tendría que adelantar dos posiciones, pasar de la novena que ahora mismo ocupa a la séptima, para lo cual, la primera condición incuerstionable es sumar los seis puntos que restan. Si eso no se diese, el resto de cábalas ya no tendrían ningún sentido.

Ganando los dos partidos, la segunda condición es que el Athletic no gane los suyos. Valdría que ganase uno y empatase el otro porque eso supondría que sumaría cuatro puntos y el Valencia está uno por detrás en la clasificación, con lo que le adelantaría.

Pero el octavo no va a Europa, con lo que entramos en la quimera prácticamente imposible de adelantar también al Gatafe o a la Real Sociedad. Ambos equipos le sacan cuatro puntos al Valencia y ambos le tienen ganado el gol average particular, con lo que habría que remontarles cinco puntos de seis en juego. Es decir, que el Getafe o la Real Sociedad sólo podrían sumar un punto y el Valencia los seis.

Y si bien el calendario es bastante asequible para el Valencia, también lo es para Getafe y Real Sociedad, porque los tres equipos se van a enfrentar en estas dos últimas jornadas a rivales que ya no tienen nada en juego. El Valencia juega contra el Espanyol, ya descendido a Segunda, y contra el Sevilla, ya clasificado para Champions; pero el Getafe juega contra el Atlético de Madrid, también clasificado para Champions y contra el Levante, con la permanencia en el bolsillo desde hace ya algunas jornadas; y la Real Sociedad va a jugar consecutivamente frente a Sevilla y Atlético de Madrid, como decimos, ambos equipos ya con los deberes perfectamente completados.

Los enfrentamientos entre el Valencia y el Espanyol en Mestalla son claramente favorables al anfitrión y la última victoria blanquiazul en LaLiga se remonta a la temporada 2007-08 y, desde entonces, los catalanes sólo han logrado dos empates.

Voro ha incluido en la lista de convocados al canterano Vicente Esquerdo para cubrir la baja de Manu Vallejo, que entró en la convocatoria para medirse al Leganés pero se cayó a última hora por una problemas gástricos de los que todavía no está del todo recuperado. Siguen siendo baja Gayà, Rodrigo y Piccini.