Juicio por el secuestro de un recién nacido en el Hospital de Guadalajara

Se está celebrando este martes en Guadalajara el juicio oral por el secuestro de un bebé de 3 días en el Hospital de Guadalajara.

La acusada, una mujer de 48 años, ha declarado no recordar cuándo entró a la habitación del hospital y si se hizo pasar o no por pediatra para llevarse el bebé. "Yo no lo tengo en mi cabeza, lo único que tengo es lo que he visto en televisión. Sé que salí con el niño en brazos por lo que he visto después en la cámara y en las fotos del expediente".

Sí ha recordado cuando llegó la Policía Nacional a su casa, "tenía al bebé en brazos y le estaba dando un biberón y le había puesto la ropa de mi bebé".

¿PÉRDIDA DE UN BEBÉ ANTERIOR?

La acusada ha señalado que había perdido un bebé 10 días antes, a los 6 meses y medio de embarazo, y considera que no asimiló la pérdida de ese bebé. A todo su entorno familiar y de amistades les dijo que había dado a luz a un bebé en el Hospital de la Paz el 23 de enero, aunque en La Paz no consta expediente alguno sobre ella. Parte del interrogatorio ha intentado descubrir si realmente estuvo embarazada y perdió ese bebé o si todo fue una invención.

VIDA COMPLICADA, MALOS TRATOS Y VIOLACIÓN

A preguntas tanto de la Fiscalía como de su abogado defensor ha relatado una vida tortuosa, asistida por psicólogos desde los 12 años por "una familia desestructurada y muchísimas cosas más", ha dicho. Ha señalado que en 8 o 9 ocasiones intentó suicidarse. Según su relato ha tenido 4 partos y 2 abortos. "uno me lo mató mi exmarido de una paliza y otro lo dí en adopción porque era de una violación", ha declarado ante la sala.

Declaración de la acusada / Foto EFE

Su abogado durante el interrogatorio le ha preguntado por su situación psicológica y por la atención médica recibida por transtorno ansioso-depresivo y por trastorno histérico de personalidad.

DECLARACIÓN DE LOS PADRES DEL BEBÉ

Tras casi una hora contestando a las preguntas de fiscalía y defensa comenzaba la declaración de los padres del bebé que han contado cómo la acusada entró en la habitación con una bata de hospital diciendo que era la pediatra y preguntó si al bebé se le había hecho la prueba del talón y del esfuerzo, le dijero que la del esfuerzo no. Salió de la habitación y poco después volvió a entrar y cogió al niño diciéndoles "ahora lo traigo". El padre sospechó al poco tiempo y preguntó al control donde le dijeron que la pediatra aún no había llegado.

Posteriormente ha prestado declaración la farmaceútica de Cabanillas donde la acusada fue a comprar leche y otros testigos.

La acusación es ejercida por el Ministerio Fiscal que inicialmente solicita para la acusada 5 años y 9 meses de prisión por un delito de detención ilegal.