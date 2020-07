"Le dije que necesitábamos talento para Primera y él me dijo que sí que vendría, que éramos una buena opción"

Aquest cap de setmana el Cadis ha aconseguit l’ascens a Primera Divisió i avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat sobre Messi i el Cadis. Una llegenda diu que a l’estiu del 2005, quan Leo Messi tenia 18 anys, podria haver arribat cedit al Cadis, perquè en aquell moment Messi no tenia passaport comunitari, el Barça ja tenia cobertes les places extracomunitàries amb Ronaldinho, Márquez i Eto’o i en aquell moment només el Betis i el Cadis tenien places lliures. L’estiu del 2005 el Barça va disputar el Trofeo Carranza i es diu que aquell dia el Cadis va intentar convèncer a Messi per jugar allà. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb l’argentí Luis Soler, qui en aquell moment era el segon entrenador del Cadis, que ens ha donat detalls d’aquesta història.

"Coincidimos en un Carranza, me acerqué y nos pusimos a charlar. Yo sabía que quizás este año no podría jugar en la primera plantilla del Barcelona. Le dije que necesitábamos talento para Primera. Él me dijo que sí que vendría, que éramos una buena opción, que le gustaba la ciudad y la hinchada. Nos tiramos al agua para ver si quería venir”, ha explicat Luis Soler.

Per altra banda, Soler també ha explicat que aquella hagués estat una molt bona opció si Messi no hagués pogut jugar al Barça. “Era un equipo de Primera División, iba a jugar de titular, la pasión del hincha cadista es muy parecida a Argentina… Él entró en el segundo tiempo y toda la grada empezó a cantar ‘Messi quédate’”, ha dit l’entrenador argentí, qui ha afirmat també que si Messi hagués fitxat pel Cadis “nos hubiéramos quedado en Primera seguro”.

Al ‘Què t’hi Jugues!’ Luis Soler també ha explicat una anècdota sobre Leo Messi. “En 2007 yo fui a dirigir a Rosario Central en Rosario, la ciudad de Messi. Un día fui a la sede y aparqué el coche en un estacionamiento. Fui a una reunión y cuando estaba llegando al coche vi a dos chicos corriendo por la calle con una pelota, pero en medio del tráfico. Estaban paseando y entraron al mismo aparcamiento que yo tenía. Cuando lo miro era Lionel Messi que venía jugando con la pelota con su hermano para buscar el auto”, ha explicat.

Luis Soler també ha dit a SER Catalunya que “el mejor del mundo es Messi”. “Yo tuve la suerte de ver jugar a Maradona, pero hoy por hoy me quedo con Messi. Hay grandes jugadores en el mundo, pero lo que está haciendo Lionel y con la continuidad que lo está haciendo, la cantidad de años que está en el primer nivel, me parece que evidentemente es el mejor jugador del mundo”, ha afirmat.

Finalment, amb Soler també hem parlat sobre l’estat actual del futbolista blaugrana. “La pandemia me parece que nos afectó a todos. No está en su mejor momento, pero evidentemente el otro día completó la asistencia número 20 en el campeonato, más los 20 goles que tiene ya, es una gran campaña, pero no tiene el brillo de otros momentos. Nosotros estamos acostumbrados a verlo en un tan alto nivel que un poco que baje ya nos sorprende, pero 20 asistencias y 20 goles en una liga me parece que es un buen año también”, ha dit Soler, qui també ha dit que “a mí me parece que Messi es Barcelona y va a ser muy difícil que cambie de equipo”.