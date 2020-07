La Generalitat deja sin efectos las ayudas para instalar cajeros automáticos en el interior de la provincia

Presidencia de la Generalitat ha dictado una resolución por la que deja sin efectos, por causas sobrevenidas, la convocatoria de las ayudas destinadas a incentivar y fomentar la prestación de servicios bancarios básicos, a través, principalmente, de la instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos en municipios pequeños.



Según han informado a EFE fuentes de Presidencia de la Generalitat, con esta medida se pretende rehacer los pliegos para adaptar las condiciones a la crisis originada por la pandemia por coronavirus.



Entre las mejoras que se introducirán, se han flexibilizado condiciones como el modelo de cajero, que será el que tenga homologado e instalado en sus oficinas cada entidad financiera, o el número de horas de atención presencial, que también podrá hacerse de forma telemática. Asimismo, ya no exigirá que los cajeros operen obligatoriamente con libreta.



La prioridad de la Generalitat, a través de la dirección general de la Agenda Valenciana Antidespoblación, es poner en marcha cuanto antes una iniciativa en beneficio de los municipios pequeños y en zonas despobladas, que sufren el problema de la exclusión financiera.



Según las mismas fuentes, "existía un riesgo importante de que la actual convocatoria, del 5 de marzo, quedara desierta dado que las condiciones económicas no se ajustan ya a la gravísima crisis generada por la covid".



Por ello, y para agilizar el proceso, se ha decidido anular la convocatoria, que había quedado desfasada, y rehacer los pliegos para mejorar las condiciones y adaptarlas al contexto actual de crisis, "asegurando la máxima participación de las entidades financieras".



Según han explicado a EFE fuentes de Presidencia de la Generalitat, "se trata de que no quede desierto el proceso y haya que volver a empezar de cero. De ahí que la nueva convocatoria, ajustada a las condiciones actuales, tenga la finalidad última de poder ofrecer a las localidades afectadas por la despoblación este servicio en el menor tiempo posible".



La convocatoria de ayudas se anunció el pasado 3 de marzo pero la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 supuso la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.



Según recoge este miércoles la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, hasta el momento no se había presentado ninguna solicitud y, por tanto, "no existe perjuicio para terceras personas o entidades", por lo que resulta "aconsejable la anulación de la convocatoria".



La resolución adoptada por Presidencia de la Generalitat se hace de acuerdo con la propuesta de la directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento.

REACCIÓN PP

El diputado del PP en la Diputación de Castellón, Antonio Cases, ha calificado como “muy negativa la noticia" después de lo que denomina “meses de anuncios y promesas”. Cases ha recordado que, en varias ocasiones, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha publicitado esta medida, ofreciendo diferentes cifras e incluso auguró que 123 municipios serían favorecidos.

Cases, que es alcalde de Vall de Almonacid, ha lamentado esta anulación por decreto y ha instado a la Generalitat a “volver a crear unas bases que permitan poner en marcha servicios de cajero en las pequeñas localidades”.