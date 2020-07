El C.D.Castellón viaja este jueves a Málaga en vuelo charter desde el aeropuerto de Castellón

El Castellón utilizará este jueves por primera vez en aeropuerto de Castellón al realizar por vía aérea el desplazamiento a Málaga donde el sábado se medirá al Logroñés con una plaza en Segunda División en juego.



Hasta el momento y a pesar de que la instalación se inauguró en 2015, el Castellón no ha utilizado esta instalación puesto que desde entonces ha jugado en Tercera y en Segunda División B y ha realizado habitualmente sus viajes por carretera.



Ahora un vuelo chárter llevará a la expedición hasta Málaga para jugar el encuentro a las 22:00 horas del sábado y el equipo no contará con la despedida deseada de los aficionados, aunque algunos de ellos tienen previsto acompañar en coches particulares al equipo desde Castellón hasta el aeropuerto.



El viaje de regreso a la Plana queda condicionada por el futuro en esta promoción de ascenso del Castellón, ya que de vencer volvería a casa el domingo y de no conseguirlo permanecería en Málaga a la espera de disputar las dos eliminatorias de repesca.