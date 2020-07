Viñales se hace fuerte en Jerez

El Campeonato del Mundo de MotoGP se ha puesto de nuevo en marcha en Jerez con el desarrollo de una jornada oficial de entrenamientos para todas las categorías en liza previa a los dos próximos Grandes Premios (Gran Premio Red Bull de España y Gran Premio Red Bull de Andalucía) con los que el mundial retoma el pulso a la competición. Eso sí, lo hace bajo unas circunstancias diferentes marcadas por protocolos de seguridad y sanitarios muy estrictos.

Un test oficial que, como se preveía, ha estado acompañado por las altas temperaturas reinantes en este caluroso mes de julio que, lógicamente, tiene su incidencia en la temperatura del asfalto (44º durante las primeras tandas de la mañana y 57º en las de la tarde), si bien, es a lo que se tendrán que adaptar los pilotos estos días en los que encontrarán la pista en estas condiciones que serán con las que afronten los entrenamientos oficiales y las carreras del domingo.

MotoGP

Con mucha calma volviendo a reencontrarse con viejas sensaciones, esa fue la primera toma de contacto de los pilotos de la clase reina con sus monturas de competición y la pista jerezana. Y no era para menos. Más de cuatro meses en algunos casos sin subirse a la moto, no era para echar por tierra en minutos por una caída inesperada, todo el trabajo que tienen por delante en este ajustado campeonato. Por ello, con dos mangas de entrenamientos de una hora y media cada una, los pilotos han podido reiniciar el trabajo de puesta a punto donde lo dejaron antes del parón por la pandemia mundial y lo han hecho tomándose en principio las cosas con calma trabajando en el set up general y los neumáticos marcando al inicio unos registros algo más lentos que los habituales pero dejando claro al final de la sesión, en este caso por parte del campeón Marc Márquez que es un año más el hombre a batir y que la lesión de su hombro está olvidada. Y es que Márquez lograba en los últimos minutos de la primera tanda, marcar el mejor tiempo con un registro de 1.37.941, mejor incluso que su vuelta rápida en el GP del año anterior, siendo el único piloto capaz de bajar del 38. Por detrás, un compacto grupo de 14 pilotos, encabezados por Alex Rins (Suzuki) 1.38.193, y separados por décimas, da buena fe de lo apretado que parecen las posiciones esta temporada en la que el veterano Rossi finalizaba tercero, con Aleix Espargaró con la Aprilia, cuarto, seguido por el francés Quartararo en la quinta posición. La segunda manga definió la clasificación final de la jornada. Ya con todo el peso de calor andaluz sobre los pilotos (57º grados marcaba el asfalto), alternaron la cabeza tanto Márquez como Quartararo, para, a falta de pocos minutos del final de la sesión, ser el piloto de Yamaha Maverick Viñales quien se adjudicaba el mejor tiempo del día con 1.37.793, dos décimas más rápido que Quartararo que fue segundo (1.37.911) y Marc Márquez que finalizaba tercero con 1.37.941. Cuarto mejor tiempo del día para Alex Rins con 1.38.193, seguido de Valentino Rossi (1.38.222) con Aleix Espargaró en la sexta plaza (1.38.285).

Moto2

En Moto2, categoría que tuvo oportunidad tanto de disputar el primer gran premio del año como de llevar a cabo tres jornadas de test oficiales aquí en este trazado allá por el mes de marzo, era el español del equipo Red Bull KTM Ajo, Jorge Martín quien lograba el mejor tiempo de la segunda sesión y a la postre el mejor crono de la jornada con un registro de 1.42.346, algo lejos aún del 1.41.539 de Baldassarri que figura como la mejor vuelta de la categoría o el 1.41.182 que fue el tiempo de pole en el gran premio del año anterior. El veterano piloto suizo, Thomas Luthi, fue segundo con 1.42.422, mientras que Bezzecchi era tercero parando el crono en 1.42.462. Luca Marini se situaba en la cuarta plaza, seguido de Lowes y Bastianini, mientras los españoles Navarro, Vierge y Fernández finalizaban, noveno, décimo y undécimo respectivamente.

Moto3

La categoría de Moto3, al igual que Moto2, fueron las únicas que pudieron estrenar el primer Gran Premio de la temporada celebrado en el circuito de Losail en Qatar. En esa primera prueba, era el español Albert Arenas quien se hacía con la victoria y los 25 puntos con los que llega líder a Jerez. Sin embargo, en los test oficiales que se celebraban en Jerez el pasado mes de febrero, era el japonés Ai Ogura quien dominaba las tres jornadas de entrenamientos marcando un mejor registro absoluto de 1.44.670, siendo Albert Arenas, en aquella ocasión, séptimo mejor registro con 1.45.388

Hoy, celebradas dos tandas de ensayos para esta categoría, era el británico John Mcphee quien se erigía en el más rápido del día ya que dominaba la primera sesión con un tiempo de 1.46.263 que nadie fue capaz de batir en la segunda. El español, Jaume Masía era segundo en esta primera tanda con 1.46.593, mientras el líder de la categoría, Albert Arenas, concluía esta sesión en la novena posición con un mejor tiempo de 1.47.274. En la segunda, era el madrileño Raúl Fernandez (Red Bull KTM Ajo) quien dominaba con 1.46.584, que además le servía para ser segundo tras Mcphee en el cómputo global sumadas las dos mangas, mientras el piloto valenciano Jaume Masia, muy rápido durante toda la jornada, finalizaba con el tercer mejor tiempo de la jornada con 1.46.593. En esta categoría, se rodaba por debajo del récord de carrera de 1.46.365 marcado precisamente el año anterior por Mcphee que lo batía con 1.46.263, si bien, lejos aún del 1.44.670 que el japonés Ai Ogura marcó en los pasados test oficiales de febrero. Y es que las temperaturas de febrero y las de ahora nada tienen que ver. Si por la mañana la pista estaba a 44º, esta temperatura subió hasta los 54º en la tanda 2.





MotoE

La categoría de motos eléctricas, recordamos hará su debut en un gran premio este fin de semana ya que el año anterior debido al incendio que calcinó todo el material se tuvo que posponer el inicio de este certamen novedoso de motos eléctricas.

Las MotoE hoy abrían el test oficial. Han contado con tres tandas de media hora cada una de duración dominadas todas por el suizo Dominique Aegerter. En la primera de ellas marcaba un registro de 1.49.549, mientras en la tanda 2 lograba bajar 7 décimas su mejor crono anterior hasta dejarlo en 1.48.806. La tercera por su parte con todo el peso del calor lograba apurar aún más el crono consiguiendo el mejor tiempo de la jornada para establecer un 1.48.596.

Resultados 1ª tanda MotoE: D.Aegerter 1.49.549 2.-X.Simeon 1.49.600 3.-M.Ferrari 1.49.689 4.-A.de Angelis 1.49.851 5.-J.Hook 1.49.861 6.-E.Granado 1.49.957 N.Canepa 1.50.071 M.Di Meglio 1.50.365 J.Torres 1.50.428 N Tuuli 1.50.998.

Resultados 2ª Tanda MotoE: 1.-D.Aegerter 1.48.806 2.-M.Ferrari 1.49.088 3.-A de Angelis 1.49.376 4.-E.Granado 1.49.388 5.X.Simeon 1.49.564 6.-N.Canepa 1.49.705 7.-J.Torrres 1.49.745 8.-N Tuuli 1.49.968 9.-A Zaccone 1.50.265 10.-M Casadei 1.50.270….

Resultados 3ª Tanda MotoE: 1.-D.Aegerter 1.48.596 2.-Eric Granado 1.49.041 3.-X.Simeon1.49.181 4.-A de Angelis 1.49.357 5.-M. Di Meglio 1.49.617 6.-Josh Hook 1.49.922 7.-T.Marcon1.49.974 8.-N Tuuli 1.50.53 9.-N.Canepa 1.50.127 10.-M Casadei 1.50.219….

El jueves se inicia el Gran Premio Red Bull de España con la conferencia de prensa oficial de las 17.00 horas con la principal característica con respecto a los años atrás es que será digital y la prensa invitada a participar lo hará a través de la plataforma Zoom.