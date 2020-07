Enrique Longa Yagüe: 'La Rosalía' de la EBAU en la Región de Murcia

Enrique Longa Yagüe se ha convertido por méritos propios en el estudiante más famoso de la Región de Murcia. Una fama efímera pero que sin duda es otra recompensa más a su trabajo y esfuerzo a lo largo de sus años de estudiante en el IES Infante Juan Manuel (Murcia).

En Hoy por hoy hemos charlado con este joven estudiante, que quiere ser médico, y al que su 8,1 en el exámen de Química le dejo mal sabor de boca, nada quer ver con el de Matemáticas que fue, para él, el más fácil de poder resolver. "El exámen de Química se me atraganto un poco. Para mí el más sencillo y el primero que hice fue el de Matemáticas", nos cuenta.

Longa Yagüe, que ha obtenido la nota más alta en la fase general de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), no se considera 'el listo de la clase' ni tan siquiera el 'empollón' del grupo, simplemente un estudiante aplicado que ha ido sumando puntos a su curriculum académico a base de esfuerzo y dedicación, y que como colofón ha sacado un 10, en la que hasta hace unos años se denominada: prueba de selectividad. Una nota que subirá hasta el 13,6 con las notas de las materias de modalidad. "Quiero dejar claro que yo no he sido el que más nota ha sacado en la EBAU, hay compañeros que me han superado", reconoce ruborizado Enrique. Aunque a decir verdad él ha sido el ganador este año con una media de 10 en bachillerato y la máxima puntuación en la fase general de la prueba.

Enrique Longa ha demostrado naturalidad y madurez a la hora de ir respondiendo a las preguntas en la antena de la SER. Todo, tras una semana de entrevistas en radio, televisión y prensa escrita. Fotos, flashes, llamadas y felicitaciones, que sabe que en unos días desapareceran, pero que para él servirán para guardar un bonito y simpático recuerdo de ese momento en el que tuvo que enfrentarse a la prueba de las pruebas de su corta vida como estudiante.

Longa Yagüe se ha mostrado muy agradecido con los profesores que lo han acompañdo a lo largo de su vida, "por el empeño que han demostrado siempre a la hora de formarme, y por haberme sabido transmitir la importancia de la formación y educación académica de cara al futuro".

En Hoy por hoy le hemos apodado 'La Rosalía' de la EBAU en la Región de Murcia. Por esto de ser el chico más buscado esta semana por los medios de comunicación, y el estudiante más famoso de este raro 2.020.

Ahora, prefiere descansar, disfrutar de la tranquilidad que le reporta una nota como la suya y coger fuerzas para emprender otro camino académico que espera le lleve a graduarse en la carrera de Medicina, que confia en poder estudiar en la Universidad de Murcia (UMU), y así poder ejercer la profesión en unos años.

Quédense con este nombre, porque quizá sea el mismo nombre que lean en la puerta de la consulta de un hospital o centro de salud dentro de unos años.

DÍAS DE MUCHA PRESIÓN PARA LOS ALUMNOS HASTA QUE VEN SUS NOTAS, PERO... ¿QUÉ PASA CON LOS PROFESORES QUE HAN FORMADO PARTE DE LOS TRIBUNALES?

Pepe Belmonte, catedrático de Literatura en la UMU, ha sido uno de esos profesores. En tan solo unos días ha tenido que corrergir la friolera de 128 exámenes. Los correspondientes a Lengua y Literatura. ¿Cómo se hace para mantener la concentración?

El propio Belmonte nos lo ha contado en Hoy por hoy.