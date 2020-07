"Sentido común y distancia interpersonal": los consejos del Principado para la convivencia con el virus

El sentido común en el uso de la mascarilla sigue siendo el elemento fundamental para el Principado en la protección ciudadana frente al COVID-19. A pesar del endurecimiento en las normas que rigen la nueva normalidad en Asturias con la obligatoriedad ya desde este martes del uso de la mascarilla en la vía pública, desde la Dirección General de Salud Pública apuestan por seguir manteniendo la distancia interpersonal de metro y medio y utilizar la mascarilla cuando aumente la densidad de personas o haya aglomeraciones.

"La decisión básicamente se tomó porque estábamos percibiendo en algunos espacios urbanos y rurales aglomeración donde no se utilizaban las mascarillas. Con esas circunstancias había que dejar patente que había que utilizarla". Son declaraciones de Rafael Cofiño, director general de Salud Pública del Principado a SER Gijón.

"En Asturias tenemos muy poca circulación del virus pero es importante tener incorporada esta herramienta de protección". Cofiño también ha resaltado otro aspecto preventivo de la nueva norma, que es ir acostumbrando a la ciudadanía al uso de las mascarilla de cara al próximo invierno, cuando circularán otros virus aparte de la COVID-19.

Respecto a su uso en las playas, Cofiño ha recordado que los arenales siguen regulados por las normas del 19 de junio, al igual que las bodas y ceremonias. Si no hay aglomeraciones y se mantiene la distancia interpersonal, no es necesario llevarla puesta. "En este sentido el elemento fundamental sigue siendo al distancia social, que sería lo que marcaría o no su uso."

Las reuniones familiares o sociales son las que con esta nueva norma han visto reducido de nuevo su número: veinticinco para espacios cerrados y cincuenta para espacios abiertos. "Estamos viendo que muchos de los brotes a nivel nacional se está dando en estos contextos. En estas reuniones las personas bajan la guardia porque sienten que están con conocidos y que no hay tanto riesgo." Y explica "Si se ha bajado el número de esas reuniones es para disminuir las posibilidades de que haya un brote y el número de posibles afectados".

El director general de Salud Pública ha confirmado que el riesgo sigue siendo mucho más alto en espacios interiores, de ahí la necesidad de "incorporar en nuestro imaginario la mascarilla como una herramienta de prevención. Hemos partido de una visón muy medica de las mascarillas pero hay que ir tendiendo a verlas como una herramientas de protección e incorporarlas a nuestro vestuario".

Cofiño asume que la nueva norma pueda dar lugar a algunos equívocos que achaca a una redacción "muy rápida" y pide disculpas por ello. "La norma a veces puede distorsionar el sentido común". Por eso insiste en que "la distancia siempre hay que guardarla. En una terraza deberíamos estar a un metro y medio si no somos convivientes. Si no, es un riesgo". Esa misma argumentación respalda otro de los cambios normativos, esta vez en el sector de los espectáculos donde las butacas grupales solo podrán ser para convivientes. "Hemos sido más restrictivos que otras comunidades autónomas", ha recordado.

No obstante, el director general de Salud Pública llama a escapar de "los extremismos" y recuerda que "a veces no lo haremos bien, pero la obligatoriedad no tiene que ser llevar la mascarilla tatuada ni andar culpabilizando a los demás. Tiene que mandar el sentido común en su uso. Utilizarla lo mejor posible, tratar de hacer lo más extensivo que se pueda su uso y no hacer extremismos". Rafael Cofiño defiende "el sentido educativo que ha de acompañar a la norma" y recuerda que la regulación irá "cambiando según varíe la situación epidemiológica".