Briones y Chamorro acusan a Podemos de utilizar el caso Proincove como arma arrojadiza

Luis Briones considera que la investigación promovida por Podemos sobre el Caso Proincove es un “montaje político” y Mar Chamorro lamenta que se utilice este asunto en el que el Ayuntamiento de Aranda ha tenido que desembolsar más de siete millones de euros por los terrenos ocupados en la ribera del río Arandilla que a la constructora le habían costado 30.000 euros, como “arma arrojadiza”. Son las principales conclusiones que transmitían el que fuera alcalde en el mandato 2007-2011 y su concejal de Promoción y Desarrollo, que han declarado esta mañana ante la juez como investigados dos meses después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir el proceso para determinar si se cometieron delitos tales como el uso de información privilegiada, tráfico de influencias o prevaricación en este expediente.

Briones, que podía haberse negado a declarar acogiéndose a su condición de aforado como procurador de las cortes autonómicas, asegura que ha renunciado a este derecho porque no tiene nada que ocultar en un procedimiento en el que se considera que no se le puede imputar responsabilidad alguna. “Como alcalde ni aprobé, ni ocupé, ni tan siquiera tramité muchas de las cosas que se decían, aquí por tanto no tengo nada que ver y voté en contra precisamente el año 2013 cuando llegó a pleno, así que responsabilidad ninguna”, argumentaba Briones a la salida del juzgado, insistiendo en que no estaba obligado a comparecer ante la juez, pero lo ha hecho en aras de dar claridad al asunto. “Prefiero que este asunto cuanto antes quede claro, que nos dejen tranquila un poquito a la gente y que dejen de hacer movimientos que lo único que quieren fundamentalmente es confundir”, añadía.

Mar Chamorro al terminar su declaración ante la juez / cadena SER

Mar Chamorro, por su parte recordaba que fue la primera que puso en manos de la Fiscalía de forma voluntaria documentación sobre este expediente en el año 2012, en el momento en que el PP anunció sus intenciones de llevar este caso a este órgano judicial para que investigara posibles irregularidades. La que fuera concejal de Promoción y Desarrollo sostiene que por su parte no intervino en ninguna decisión en este procedimiento. “Yo me mantuve al margen totalmente de este procedimiento, es decir: no he participado absolutamente en ninguna deliberación, en ninguna toma de decisiones, absolutamente en nada, y de ahí ese empeño que he tenido siempre en que por parte de la justicia se aclararan todas estas cuestiones, un empeño que es anterior al que ha tenido Podemos, puesto que yo lo presenté en 2012”, recordaba la edil.

Desde el grupo municipal de Podemos esperarán a las conclusiones que puedan extraerse de estas comparecencias ante la juez para mover ficha de nuevo. Su portavoz insiste en que esta formación política está dispuesta a ir hasta el fondo de la cuestión en este asunto y niega que sus intenciones tengan nada que ver con una “caza de brujas”. “Nosotros lo único que queremos es intentar esclarecer lo que ha sucedido con este terrible caso, que ha supuesto más de 7.000.000 de euros a las arcas municipales, que se esclarezca y quien tenga que asumir responsabilidades del tiempo que sean las asuma; no es ningún montaje contra nadie en concreto, porque han tenido que declarar tanto integrantes del Partido Socialista como del Partido Popular, no es ninguna caza de brujas sino intentar esclarecer y que la gente asuma sus responsabilidades, porque vemos que van pasando los años y nadie quiere hacerse cargo y responsable de nada”, comenta Andrés Gonzalo.

Andrés Gonzalo y su compañera de grupo en Podemoe, María Ángeles Marín, esperan a la salida de los juzgados / cadena SER

La juez había citado también a Javier de la Morena, el abogado de Mariano Velasco, el propietario de los polémicos terrenos, pero finalmente ha convencido a los abogados de Podemos de que renuncie a pedir que declare, porque en caso de hacerlo incurriría en una incompatibilidad, por su condición de defensor legal de este empresario y podría constituir incluso un delito declarar como testigo sobre cuestiones de su cliente.