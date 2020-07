Una calle en Roa para 'Los chicos del cloro'

En los tiempos tan excepcionales que nos corresponde vivir han surgido múltiples iniciativas solidarias. Muchos gestos de mano tendida que, en algunos sí han transcendido y en otros han quedado en el anonimato. El Ayuntamiento de Roa ha querido que un grupo de raudenses que fueron esenciales durante la alerta sanitaria tengan de su pueblo y de su administración el reconocimiento que se merecen. El alcalde David Colinas ha llevado la iniciativa en una doble acción que da sentido al término ‘gracias’. En primer lugar ha dirigido una carta personalizada a cada una de las personas que no escatimó esfuerzos “para salir a las calles de Roa para desinfectarlas. Ellos se organizaron, establecieron turnos y no dejaron ni un solo rincón sin recorrer con cloro y lejía. Gente comprometida de la que nos sentimos muy orgullosos”.

David Colinas les ha dirigido una carta a cada uno de ellos:

“Estimado Conciudadano:

En primer lugar quiero agradecerte la labor altruista, que durante los meses en los que hemos estado sometidos a una situación excepcional motivada por un acontecimiento insólito, has estado realizando junto con otras trece personas en beneficio de los habitantes de nuestra querida localidad.

Los ciudadanos de Roa han mostrado de forma reiterada su gratitud / Cadena SER

Fuisteis los primeros en poner a disposición de la sociedad de Roa vuestros medios, tanto mecánicos como humanos para colaborar en combatir, en la medida de vuestras posibilidades, una situación de pandemia que era nueva para todos, pero que demostrasteis tener una experiencia de estar a la altura del estado en el que nos encontrábamos.

No sé cuánto tiempo tendremos que estar manteniendo la prudencia y las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias nos van marcando, todo dependerá también de la responsabilidad de cada uno de nosotros y de la forma de comportarnos ante la sociedad pero de lo que si que estoy seguro es de que en ROA hay gente, como vosotros, comprometida con su pueblo y con sus vecinos para poder atajar y combatir este tipo de situaciones.

Deseo que sintáis y así os lo transmito como Alcalde que ese agradecimiento, comentado al principio, es el de todo un pueblo A LOS CHICOS DEL CLORO, que ha sabido valorar, pues así me lo han transmitido en reiteradas ocasiones, vuestra acción desinteresada.

Quiero en nombre de la Corporación que represento reiterar el agradecimiento y ofreceros la posibilidad de reuniros todos los chicos del cloro en una comida que será sufragada por el Ayuntamiento de vuestra localidad, es decir estaréis invitados por todo el pueblo en señal de agradecimiento.

A la espera de que me confirméis la fecha de la invitación cursada recibid mi más sincera felicitación y agradecimiento”.

Una segunda acción del Ayuntamiento que David Colinas avanzaba en la Cadena SER ha sido poner el nombre de una calle en agradecimiento a este grupo de ilustres raudenses a quienes cariñosamente en la localidad ribereña se ha bautizado como ‘Los chicos del cloro’. Ese será el nombre que se dé a la calle “porque consideramos que no solo ahora, sino el paso de la historia, debe hacernos recordar esta situación desde el reconocimiento a lo que hizo un grupo de nuestros conciudadanos para ayudarnos a superarla. Falta solo aprobarlo en una sesión de Pleno.

Uno de los denominados ‘Chicos del cloro’ es Juan Esteban, de Bodegas Valderiz. Estuvo este jueves hablando en la Cadena SER y, sensiblemente emocionado, aseguró que “con la carta que nos ha enviado el alcalde y recordando la respuesta de la gente, me emociono. Creo que hemos hecho una labor importante para mitigar la presión vírica que había. Desinfectar durante setenta días seguidos, contando con la ayuda de José, del personal de Ayuntamiento, ha sido muy emocionante y nos ha ayudado también mucho personalmente. El retorno personal que hemos recibido supera a lo que hemos dado”.

Un ciclo de setenta días en los que los vecinos de Roa se sintieron más arropados y más seguros porque sus calles, gracias a este grupo de voluntarios, estaban más protegidas. Es real: "Antes del amanecer se hacía ya la limpieza de las calles y con la colaboración de la gente, creo que se ha tenido un comportamiento ejemplar en Roa. Y las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido nos emociona. Estamos muy orgullosos de nuestro pueblo, de nuestra gente y de nuestro alcalde por todo lo que se ha hecho y preparados para lo que se necesite”.

David Colinas no escatimó en elogios hacia este grupo “porque el orgullo es mío como alcalde de tener a ciudadanos como ellos, que han demostrado hacer las cosas con corazón hacia su pueblo. Cuando nos levantábamos todos ya sabíamos que algo en Roa ya se había hecho y que olía a limpio. Y lo menos que podíamos hacer es darles las gracias y tener algún gesto, que es el de todos los raudenses, de gratitud por lo que han hecho. Por eso también el equipo de gobierno ha decidido que hay una calle que no tenía nombre en el entorno de Los Nogales y área de la piscina que lleve a partir de ahora la denominación de ‘Los chicos del cloro’. Como alcalde me siento muy orgulloso”.

Los chicos de cloro tienen nombre propio y son Juan Esteban Cristóbal, Andrés Cabestrero Ortega, Óscar Díez Casín, Francisco Barona de la Fuente, Adrián Viyuela Fernández, Galo López Cristóbal, Roberto Martín Castilla, Julián Llorente Saornil, Teodoro Juan Cabornero García, Isidoro Aguado Bombín, Julio Frutos Santirso, Emilio Hebrero Beltrán, Ángel Manuel Casado Altable y Javier Ballesteros Escat