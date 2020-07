La Xunta insta a Fomento a agilizar los trámites para la ejecución de la vía Ártabra

La Consellería de Infraestructuras insta al Ministerio de Fomento a agilizar los trámites para la ejecución de la vía Ártabra hasta su conexion con la AP9. Recuerdan desde el gobierno gallego que el departamento de Infraestructuras ha hecho "ingeniería administrativa" para avanzar todo lo posible en la parte burocrática.

La Conselleira de Infraestructuras insiste en que la ejecución del tramo hasta la AP9 depende en exlusiva de ese informe favorable que debe redactar el Ministerio de Fomento. Ethel Vázquez recuerda que el trazado previsto no ha variado respecto al propuesto por el bipartito: Nos falta ese informe dunha actuación cuxo proxecto de trazado non se pode discutir porque é a mesma no bipartito que agora, non son cartos, é unicamente un informe".

Las Vía Ártabra registró el año pasado una media diaría de 5.000 vehículos. Por ahora sólo conecta la Nacional VI con el puerto de Lorbé, una actuación que al no haber sido rematada en su conjunto, todavía no es una infraestructura alternativa a la tradicional movilidad de los vecinos de Sada y Oleiros.